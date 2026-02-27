Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Caminhão tem carga de tijolos destruída durante travessia de balsa para o Marajó

A embarcação havia partido por volta das 4h15 da manhã e, segundo relatos preliminares, enfrentou fortes maresias ao longo do percurso. Não houve feridos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o caminhão que transportava tijolos tombado na balsa. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um caminhão carregado com tijolos tombou dentro de uma balsa nesta sexta-feira (27/2) durante a travessia entre os portos de Icoaraci e do Camará, que fica em Salvaterra, no Marajó. A embarcação havia partido por volta das 4h15 da manhã e, segundo relatos preliminares, enfrentou fortes maresias ao longo do percurso. Não houve feridos.

O automóvel caiu lateralmente dentro da balsa, espalhando parte da carga pelo convés. Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em um deles, é possível escutar o cinegrafista amador comentando sobre o prejuízo.

Mudança recente na operação

A Master Motors está há apenas três dias operando a embarcação Ferryboat Domingos Acatauassu Nunes nessa linha hidroviária. A empresa iniciou oficialmente suas atividades na última terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026, após o encerramento da concessão anterior que trabalhou durante 26 anos e operou na rota Belém–Marajó.

Já no segundo dia de operação, quarta-feira (25), foi registrado um incidente envolvendo o embarque de um caminhão com carga considerada acima do limite estrutural da rampa. O excesso de peso teria provocado danos à estrutura da rampa da embarcação durante a operação de desembarque no porto de Camará.

Segundo a operadora, a altura e o peso das cargas impactam diretamente na estabilidade das embarcações, principalmente em trechos sujeitos às fortes maresias e instabilidade natural do rio.

A travessia da Baía do Marajó é classificada como Área 2 pela Marinha do Brasil, região caracterizada por condições mais severas de navegação, com incidência de fortes maresias e ondas de proporções oceânicas. Por esse motivo, as operações exigem respeito rigoroso às janelas de maré e às condições climáticas adequadas para garantir segurança.

Manifestações ocorreram nos últimos anos pedindo mudanças na operação. Esse movimento acabou contribuindo para a reconfiguração do modelo operacional da linha e para o encerramento da concessão de 26 anos, resultando na redistribuição das embarcações para novas empresas.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a Master Motors para obter um posicionamento sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

caminhão

tijolos

durante travessia

marajó
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SUSTO

Caminhão tem carga de tijolos destruída durante travessia de balsa para o Marajó

A embarcação havia partido por volta das 4h15 da manhã e, segundo relatos preliminares, enfrentou fortes maresias ao longo do percurso. Não houve feridos

27.02.26 15h43

atuação integrada

Gaeco e Bope fortalecem atuação contra o crime organizado no Pará

Representantes do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do MMPPA e do Batalhão de Operações Policiais Especiais se encontraram para estreitamento das relações institucionais

27.02.26 13h23

Oportunidade

Campanha cadastra currículos e amplia oportunidades de estágio e emprego no Pará; saiba mais

Novas iniciativas estão previstas para ocorrer em outros pontos da Região Metropolitana de Belém e no interior do Estado ao longo do semestre

27.02.26 9h26

EXPORTAÇÃO PARA CHINA

Restrições da China e possível controle do Brasil acendem alerta no setor da carne no Pará

Cota anual, sobretaxa e debate sobre limites por empresa preocupam produtores e podem impactar exportações estaduais

27.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Ufra divulga resultados da 2ª repescagem; confira a lista de aprovados

A habilitação inicia nesta quarta (25) e segue até sábado (28), de forma remota

25.02.26 11h56

MOBILIDADE

Avenida Liberdade se aproxima da entrega e integra ciclo de obras no Pará

Via expressa na Grande Belém chega a cerca de 90% de execução; Estado soma 357 pontes e 3 mil km pavimentados desde 2019

22.02.26 8h00

GREVE

Greve dos técnicos administrativos na UFPA suspende funcionamento de restaurante universitário

A UFPA conta com cerca de 2.500 técnicos administrativos, distribuídos em todos os campi no Estado

23.02.26 12h35

CURSINHO GRATUITO

Sesi Pará disponibiliza mais de 100 vagas para curso Pré-Enem gratuito; veja como se inscrever

O projeto é direcionado a estudantes que irão concluir o Ensino Médio em 2026 ou que já finalizaram os estudos

23.02.26 17h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda