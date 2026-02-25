Ufra divulga resultados da 2ª repescagem; confira a lista de aprovados

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) disponibilizou, nesta quarta-feira (25), a lista de candidatos convocados na segunda chamada da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2026). A habilitação inicia nesta quarta (25) e segue até sábado (28), de forma remota, por meio do envio da documentação completa para o e-mail habilita.digeps@ufra.edu.br.

Para efetivar a habilitação de matrícula, o candidato deve enviar a documentação completa obrigatória (frente e verso), com as devidas assinaturas de próprio punho em certificado, formulários e declarações, conforme a modalidade de concorrência. As informações sobre os documentos necessários estão disponíveis neste link.

Caso o candidato não apresente a documentação de matrícula obrigatória, no período especificado pelo SiSU ou pela Ufra, será imediatamente desclassificado do processo seletivo, conforme especificado no Edital Nº 01/2026 PROEN/UFRA e no Termo de Adesão UFRA/SISU Edição de 2026. O candidato poderá obter mais informações através do email digeps.proen@ufra.edu.br.

Período de ingresso

O início das aulas para o semestre letivo 2025.1, segundo o Calendário Acadêmico da Ufra, será no dia 19 de maio. A data é tanto para os calouros do Sisu quanto para os do Prosel.

Serviço

2ª convocação da lista de espera - Processo Seletivo Sisu 2026

Onde acessar o listão: https://proen.ufra.edu.br/images/SISU/SISU_2026/CONVOCACAO_2LE_SISU_2026.pdf

Disposições sobre a habilitação, documentos necessários e outras informações: https://proen.ufra.edu.br/images/SISU/SISU_2026/EDITAL_14_2026_CONV__Lista_de_Espera_SISU.pdf

Período da habilitação: 25 à 28 de fevereiro

O candidato poderá obter mais informações através do email digeps.proen@ufra.edu.br