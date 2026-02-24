Novo recinto de peixes-boi em Soure, no Marajó, acolhe seu primeiro animal resgatado

O Recinto Omar de Aclimatação de Peixes-boi do Instituto Bicho D’água (IBD), em Soure, na Ilha do Marajó, ganhou a primeira espécie da unidade. Uma peixe-boi-da-Amazônia, batizada de “Adria”, foi transferida, na terça-feira (23), para o local, inaugurado em novembro do ano passado com o objetivo de oferecer condições de readaptação, visando à reintegração dos peixes-boi em seus habitats.

Fêmea da espécie Trichechus inunguis, “Adria” foi resgatada e reabilitada por vários anos no ZooUnama, em Santarém. Ela está no último processo de reabilitação antes de ser devolvida à natureza.

"Uma chance ímpar de voltar para a natureza em perfeito estado de saúde, cumprindo seu papel biológico e, quem sabe, deixando filhotinhos que contribuirão para a manutenção dos estoques de peixes-boi amazônicos em vida livre ", comemora Renata Emin, bióloga e presidente do Instituto Bicho D’água.

Os recursos para construção do recinto de aclimatação e toda área de apoio para o manejo clínico e atendimento veterinário foram aportados por uma empresa de aquisição de dados sísmicos que atua na região, em atendimento à condicionante da licença ambiental expedida pelo Ibama.