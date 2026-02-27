Gaeco e Bope fortalecem atuação contra o crime organizado no Pará

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado (Gaeco/MPPA), representado por seu coordenador, promotor de Justiça Danyllo Colares, acompanhado de policiais militares do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) do Centro Integrado do MPPA (CI/MPPA), realizou na quinta-feira, 26, uma visita institucional ao comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tenente-coronel Helton Pinheiro da Rocha. O encontro ocorreu na sede do Bope.

Na ocasião, foram discutidas estratégias para o estreitamento das relações institucionais, com foco na cooperação em capacitações, apoio operacional, diligências e futuras operações conjuntas.

Uma das propostas tratadas na reunião foi aprimorar a atuação integrada no enfrentamento ao crime organizado, garantindo maior eficiência e segurança nas ações desenvolvidas.

O coordenador do Gaeco, Danyllo Colares, destacou a importância do diálogo permanente entre as instituições que atuam na persecução penal. Segundo o promotor de Justiça, "a aproximação fortalece a atuação estratégica e contribui para que o serviço prestado à população paraense ocorra de forma cada vez mais eficaz".