Lula é desaprovado por 52% e aprovado por 45%, aponta Paraná Pesquisas

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 52% dos brasileiros, aponta levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 27.

Segundo a pesquisa, a gestão do petista é aprovada por 45% da população, enquanto 3% dos entrevistados não souberam responder.

O Paraná Pesquisas entrevistou 2.080 eleitores nas 27 unidades da federação entre os dias 22 e 25 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07974/20262.

A diferença porcentual entre os que reprovam Lula e os que aprovam a gestão aumentou em relação ao levantamento passado. Na rodada anterior da pesquisa, realizada em janeiro, 50,6% reprovavam a gestão federal, e 46,4% aprovavam. Em pontos porcentuais, a diferença entre os índices foi de 4,2 pontos para 7 pontos em um mês.

O instituto também mediu a avaliação do governo Lula. Para 32,6%, a administração é ótima ou boa; 22,5% avaliam-na como regular, enquanto a maior parte, 43,5%, considera a gestão ruim ou péssima. Não soube ou não opinou 1,5%.

O Paraná Pesquisas divulgou na quinta-feira, 26, uma sondagem sobre o cenário eleitoral. Na pesquisa, Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão em empate técnico na disputa presidencial tanto no primeiro, quanto no segundo turno. No primeiro turno, o petista registrou 39,6% das intenções de voto e Flávio, 35,3%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. No segundo turno, o senador tem 44,4% e o petista, 43,8%.