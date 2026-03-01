Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Em fevereiro de 2026, Pará registra menor número de crimes dos últimos oito anos

Redução de Crimes Violentos Letais Intencionais chegou a 57% em relação ao mesmo período de 2018, segundo dados divulgados pela Segup

O Liberal
fonte

De acordo com os dados divulgados neste domingo (1º) pela Segup, o resultado é o melhor para o mês de fevereiro em toda a série histórica (Agência Pará)

O Pará registrou, em fevereiro de 2026, os menores índices de criminalidade dos últimos oito anos em todo o território. Segundo o governo do Estado, a redução foi impulsionada por investimentos em inteligência e integração das forças estaduais, resultando em uma queda de 57% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em comparação com o mesmo mês de 2018. O balanço abrange ocorrências de homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Os dados foram divulgados neste domingo (1º) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria-Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), e apontam que o resultado é o melhor para o mês de fevereiro em toda a série histórica. Em relação ao mesmo período de 2025, a diminuição foi de quase 2%. No acumulado do primeiro bimestre de 2026, a queda nos registros de CVLI alcança 59,9% se comparada ao ano de 2018.

O secretário de Segurança Pública, Ed-Lin Anselmo, destacou que o planejamento estrutural tem sido fundamental para a transformação do setor no Estado.

"Quando analisamos os números de 2018 e comparamos com os resultados atuais, percebemos uma transformação histórica na segurança pública do Pará. Não se trata de uma redução pontual, mas de um processo contínuo, baseado em planejamento, investimentos estruturais, inteligência policial e integração das forças de segurança. O nosso foco sempre foi preservar vidas, e os dados comprovam que estamos avançando de forma consistente", afirmou o secretário.

Queda nos homicídios chega a 57%

No recorte específico de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, o Pará também apresentou uma redução de 57% em relação a fevereiro de 2018. Em números absolutos, o Estado saiu de 277 registros naquele ano para 117 neste ano, o que representa 160 ocorrências a menos. Na comparação direta com fevereiro de 2025, a queda foi de 14%.

A criminalidade contra a mulher também apresentou retração expressiva. No mês de fevereiro de 2026, foram registrados apenas dois casos de feminicídio em todo o Estado, número que representa uma redução de 66% em comparação com o mesmo período de 2018.

Roubos diminuem 81% durante o período do Carnaval

Os crimes patrimoniais também seguiram a tendência de queda. Em fevereiro, mês marcado pela maior circulação de pessoas devido às festividades do Carnaval, o Estado contabilizou 1.699 registros de roubos. O número é significativamente menor do que os 9.338 casos registrados em fevereiro de 2018, totalizando uma redução de 81%. Se comparado a fevereiro de 2025, a queda nos roubos foi de 31%.

"Os resultados demonstram que houve uma mudança estrutural na forma de enfrentar a criminalidade. Continuaremos investindo, ampliando a presença do Estado e fortalecendo as ações integradas para manter essa trajetória de redução e garantir mais segurança à população paraense", concluiu Ed-Lin Anselmo.

Balanço da Segurança no Pará (fev/2026) 

Crimes Violentos (CVLI): queda de 57% em relação a fevereiro de 2018

Homicídios: redução de 277 casos (2018) para 117 ocorrências (2026)

Feminicídios: apenas dois casos registrados no mês em todo o Estado

Roubos: queda de 81% em comparação a 2018 (de 9.338 para 1.699 casos)

Acumulado do bimestre: redução de 59,9% nos crimes violentos em relação a 2018

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

criminalidade

pará

segurança pública

segup

redução de crimes
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SEGURANÇA PÚBLICA

Em fevereiro de 2026, Pará registra menor número de crimes dos últimos oito anos

Redução de Crimes Violentos Letais Intencionais chegou a 57% em relação ao mesmo período de 2018, segundo dados divulgados pela Segup

01.03.26 16h15

PARÁ

Prefeitura de Bragança monta força-tarefa para ajudar moradores após forte chuva

No sábado, o Corpo de Bombeiros resgatou uma idosa dentro de casa em uma região alagada

01.03.26 10h34

ENSINO SUPERIOR

Recursos para bolsas de pós-graduação nas universidades públicas do Pará aumentam 13% em dois anos

Em 2024, o total de recursos destinados às bolsas de mestrado e doutorado foi de R$ 89.165.831,20. Em 2025, esse valor chegou a R$ 100.846.036,68, segundo dados do CNPq e da Capes

01.03.26 9h00

HABITAÇÃO

Minha Casa, Minha Vida no Pará retoma 100% das obras paralisadas

Ministério das Cidades entrega 3.464 moradias em março. Belém, Santarém e Abaetetuba estão entre os municípios beneficiados com novos residenciais.

01.03.26 7h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Prefeitura de Bragança monta força-tarefa para ajudar moradores após forte chuva

No sábado, o Corpo de Bombeiros resgatou uma idosa dentro de casa em uma região alagada

01.03.26 10h34

ENSINO SUPERIOR

Recursos para bolsas de pós-graduação nas universidades públicas do Pará aumentam 13% em dois anos

Em 2024, o total de recursos destinados às bolsas de mestrado e doutorado foi de R$ 89.165.831,20. Em 2025, esse valor chegou a R$ 100.846.036,68, segundo dados do CNPq e da Capes

01.03.26 9h00

GREVE

Ministro da Educação é recebido com chuva e protesto de servidores na Unifesspa em Marabá

Técnicos-Administrativos da Educação (TEA) iniciaram greve nacional com movimento paredista nas principais universidades do Pará

27.02.26 18h51

SEGURANÇA PÚBLICA

Em fevereiro de 2026, Pará registra menor número de crimes dos últimos oito anos

Redução de Crimes Violentos Letais Intencionais chegou a 57% em relação ao mesmo período de 2018, segundo dados divulgados pela Segup

01.03.26 16h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda