Em fevereiro de 2026, Pará registra menor número de crimes dos últimos oito anos

O Pará registrou, em fevereiro de 2026, os menores índices de criminalidade dos últimos oito anos em todo o território. Segundo o governo do Estado, a redução foi impulsionada por investimentos em inteligência e integração das forças estaduais, resultando em uma queda de 57% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em comparação com o mesmo mês de 2018. O balanço abrange ocorrências de homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Os dados foram divulgados neste domingo (1º) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria-Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), e apontam que o resultado é o melhor para o mês de fevereiro em toda a série histórica. Em relação ao mesmo período de 2025, a diminuição foi de quase 2%. No acumulado do primeiro bimestre de 2026, a queda nos registros de CVLI alcança 59,9% se comparada ao ano de 2018.

O secretário de Segurança Pública, Ed-Lin Anselmo, destacou que o planejamento estrutural tem sido fundamental para a transformação do setor no Estado.

"Quando analisamos os números de 2018 e comparamos com os resultados atuais, percebemos uma transformação histórica na segurança pública do Pará. Não se trata de uma redução pontual, mas de um processo contínuo, baseado em planejamento, investimentos estruturais, inteligência policial e integração das forças de segurança. O nosso foco sempre foi preservar vidas, e os dados comprovam que estamos avançando de forma consistente", afirmou o secretário.

Queda nos homicídios chega a 57%

No recorte específico de homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, o Pará também apresentou uma redução de 57% em relação a fevereiro de 2018. Em números absolutos, o Estado saiu de 277 registros naquele ano para 117 neste ano, o que representa 160 ocorrências a menos. Na comparação direta com fevereiro de 2025, a queda foi de 14%.

A criminalidade contra a mulher também apresentou retração expressiva. No mês de fevereiro de 2026, foram registrados apenas dois casos de feminicídio em todo o Estado, número que representa uma redução de 66% em comparação com o mesmo período de 2018.

Roubos diminuem 81% durante o período do Carnaval

Os crimes patrimoniais também seguiram a tendência de queda. Em fevereiro, mês marcado pela maior circulação de pessoas devido às festividades do Carnaval, o Estado contabilizou 1.699 registros de roubos. O número é significativamente menor do que os 9.338 casos registrados em fevereiro de 2018, totalizando uma redução de 81%. Se comparado a fevereiro de 2025, a queda nos roubos foi de 31%.

"Os resultados demonstram que houve uma mudança estrutural na forma de enfrentar a criminalidade. Continuaremos investindo, ampliando a presença do Estado e fortalecendo as ações integradas para manter essa trajetória de redução e garantir mais segurança à população paraense", concluiu Ed-Lin Anselmo.

Balanço da Segurança no Pará (fev/2026)

Crimes Violentos (CVLI): queda de 57% em relação a fevereiro de 2018

Homicídios: redução de 277 casos (2018) para 117 ocorrências (2026)

Feminicídios: apenas dois casos registrados no mês em todo o Estado

Roubos: queda de 81% em comparação a 2018 (de 9.338 para 1.699 casos)

Acumulado do bimestre: redução de 59,9% nos crimes violentos em relação a 2018