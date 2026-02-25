Estações Cidadania oferecem serviços públicos gratuitos para a população; veja a lista

No Pará, as Estações Cidadania asseguram o acesso da população a serviços públicos essenciais de forma integrada, descentralizada e humanizada. São nove unidades em todo o estado, distribuídas entre Belém, Ananindeua, Marabá, Santarém, Tucuruí, Itaituba e Parauapebas. Nos locais, a população pode emitir documentos, realizar atendimento para CNH, obter seguro desemprego, além de acessar uma variedade de serviços públicos de forma facilitada.

As Estações Cidadania contam com a presença de diversos órgãos municipais, estaduais e federais, como o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (Seaster), Polícia Civil (PC), Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), Banpará, Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), Receita Federal e Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep).

Estão disponíveis serviços como: emissão de carteira de identidade (RG); consulta de restituição de IRPF; recepção e análise de processos; atendimento CNH (1ª habilitação, mudança de categoria, mudança de jurisdição, legislação, biometria e renovação).

Também é possível a retirada de documento CRV, CRLV e digital; seguro desemprego; emissão de carteira de trabalho digital; consulta processual; orientação e proteção aos direitos do consumidor, análise da vulnerabilidade socioeconômica, serviços bancários, entre outros.

Endereços

A Região Metropolitana de Belém (RMB) conta com quatro unidades, sendo elas:

Estação Cidadania Shopping Pátio Belém - Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos, Belém. Estação Cidadania Shopping Grão-Pará - Av. Centenário, 1052 - Térreo - Val-de-Cans, Belém. Estação Cidadania Shopping Metrópole Ananindeua - Rod. BR-316, Km 4, 4.500 - Coqueiro, Ananindeua. Estação Cidadania São Brás. Memorial Magalhães Barata, Av. Gov. José Malcher, S/N - São Brás, Belém - PA, 66090-100.

