Operação intercepta cinco toneladas de mapará na região do Lago Grande, em Óbidos

A ação ocorreu após denúncias anônimas indicarem a prática de pesca ilegal durante o período do defeso

O Liberal
fonte

A operação ocorreu após denúncias anônimas indicarem a prática de pesca ilegal durante o período do defeso, fase em que a captura e a comercialização da espécie são proibidas para garantir a preservação e reprodução do pescado (Foto: Divulgação)

Aproximadamente cinco toneladas de peixe da espécie mapará (Hypophthalmus edentatus) foram interceptadas na região do Lago Grande, em Óbidos, no oeste do Pará. A operação é resultado de uma ação integrada realizada pela Base Integrada Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A operação ocorreu na sexta-feira (13) após denúncias anônimas indicarem a prática de pesca ilegal durante o período do defeso, fase em que a captura e a comercialização da espécie são proibidas para garantir a preservação e reprodução do pescado. Durante a averiguação em campo, as equipes localizaram uma embarcação de pequeno porte escondida em um “furo de rio”.

No interior, foi constatado o transporte irregular de cerca de cinco toneladas de mapará, espécie protegida neste período. O comandante da embarcação foi identificado com mais duas pessoas. Os envolvidos e todo o material foram encaminhados à equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e à Delegacia de Polícia Civil de Óbidos para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Proteção dos recursos naturais

A ação contou com a atuação integrada do Grupamento Fluvial (GFLU), Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, forças que compõem a Base Integrada Fluvial Candiru e atuam de forma permanente no controle das rotas fluviais da região.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, disse que a presença das bases fluviais é essencial para coibir crimes ambientais e garantir a proteção dos recursos naturais. "As bases fluviais da Segup permitem uma atuação contínua e integrada, assegurando resposta rápida às denúncias e fortalecendo o combate às práticas ilegais nos rios do Estado", afirmou.

As ações desenvolvidas pelas Bases Integradas Fluviais do estado reforçam o compromisso do Governo do Pará com a preservação ambiental, o cumprimento da legislação e a ampliação da presença do Estado nas regiões ribeirinhas, especialmente em áreas estratégicas como a do Baixo Amazonas.

 

