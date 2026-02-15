operação intercepta cinco toneladas de mapará na região do lago grande, em óbidos

Aproximadamente cinco toneladas de peixe da espécie mapará (Hypophthalmus edentatus) foram interceptadas na região do Lago Grande, em Óbidos, no oeste do Pará. A operação é resultado de uma ação integrada realizada pela Base Integrada Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A operação ocorreu na sexta-feira (13) após denúncias anônimas indicarem a prática de pesca ilegal durante o período do defeso, fase em que a captura e a comercialização da espécie são proibidas para garantir a preservação e reprodução do pescado. Durante a averiguação em campo, as equipes localizaram uma embarcação de pequeno porte escondida em um “furo de rio”.

No interior, foi constatado o transporte irregular de cerca de cinco toneladas de mapará, espécie protegida neste período. O comandante da embarcação foi identificado com mais duas pessoas. Os envolvidos e todo o material foram encaminhados à equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e à Delegacia de Polícia Civil de Óbidos para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Proteção dos recursos naturais

A ação contou com a atuação integrada do Grupamento Fluvial (GFLU), Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, forças que compõem a Base Integrada Fluvial Candiru e atuam de forma permanente no controle das rotas fluviais da região.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, disse que a presença das bases fluviais é essencial para coibir crimes ambientais e garantir a proteção dos recursos naturais. "As bases fluviais da Segup permitem uma atuação contínua e integrada, assegurando resposta rápida às denúncias e fortalecendo o combate às práticas ilegais nos rios do Estado", afirmou.

As ações desenvolvidas pelas Bases Integradas Fluviais do estado reforçam o compromisso do Governo do Pará com a preservação ambiental, o cumprimento da legislação e a ampliação da presença do Estado nas regiões ribeirinhas, especialmente em áreas estratégicas como a do Baixo Amazonas.