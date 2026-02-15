Suspeitos escondiam drogas dentro de churrasqueira e tanquinho em Moju

A Polícia Militar (PM) prendeu três suspeitos por tráfico de drogas em Moju, município do Sudeste do Pará. Os suspeitos escondiam 2,53 Kg de diferentes tipos de drogas dentro de uma churrasqueira e de uma máquina de lavar tanquinho. A ação ocorreu na última quinta-feira (12). De acordo com a polícia, as drogas abasteceriam a região durante o Carnaval nesta semana.

A ação foi realizada pelo comando do 47º Batalhão da Polícia Militar. A operação teve início após uma guarnição da 1ª Companhia Orgânica abordar uma mulher em uma motocicleta na avenida João Martins Cardoso. Durante a revista, os policiais encontraram drogas com a suspeita que realizava a entrega dos entorpecentes. A motociclista confessou a existência de mais entorpecentes em um imóvel localizado no bairro Aviação.

Equipes da Polícia Militar foram ao endereço indicado, e no local prenderam em flagrante mais dois homens. Após a revista na residência, os policiais encontraram escondidos mais drogas dentro de um tanquinho de lavar roupas e de uma churrasqueira.

A apreensão somou 2,53 Kg de substâncias ilícitas, incluindo cocaína, maconha e oxi. Também foram apreendidos três celulares e uma balança de precisão eletrônica usada para pesar as drogas.

As identidades dos três suspeitos envolvidos não foram divulgadas. Os suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos leais. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.