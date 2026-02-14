Comerciante é morto a tiros dentro de açougue no Curuçambá, em Ananindeua

Mais um homicídio foi registrado em menos de um mês no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Na noite deste sábado (14), um homem identificado apenas como Jhonata foi morto a tiros na avenida Rio Baraúna. A vítima era comerciante, trabalhava como açougueiro e foi atingida dentro do próprio local de trabalho.

O Centro Integrado de Operações (CIOP) confirmou a ocorrência à reportagem do Grupo Liberal. Segundo relatos de moradores, a possível motivação do crime seria a cobrança da chamada “taxa do crime”. A Redação solicitou nota à Polícia Civil do Pará e aguarda mais informações sobre as circunstâncias e a autoria do homicídio.

Casos semelhantes

No último dia 5 de fevereiro, o barbeiro Arlen Coimbra da Silva de Jesus, de 29 anos, conhecido como “Brutus”, também foi assassinado a tiros no Curuçambá. Conforme as primeiras informações apuradas, ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo e morreu no local. Arlen trabalhava havia cerca de quatro anos na barbearia onde ocorreu o crime e era conhecido na região.

Já no dia 27 de janeiro, o policial militar reformado Carlos Alexandre da Silva, de 41 anos, que atuou como cabo no 24º Batalhão da Polícia Militar (24º BPM), foi morto a tiros na mesma avenida Rio Baraúna, em frente a um supermercado. Conhecido como cabo Silva, ele estava na reserva havia quatro meses. De acordo com testemunhas, o suspeito entrou no estabelecimento onde a vítima estava e teria afirmado que iria cobrar a suposta taxa.