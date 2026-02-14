Caminhão provoca derramamento de óleo na BR-316, no acesso à Av. Independência

Um caminhão derramou óleo ao longo de aproximadamente 300 metros da BR-316, no acesso à Av. Independência, importante via da Região Metropolitana de Belém, no início da tarde deste sábado (14), por volta das 13h.

Segundo informações preliminares, o condutor foi conduzido por agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar e apresentado na Seccional de Ananindeua por crime ambiental. Até o momento, não há informações sobre o que teria ocasionado o derramamento nem se o motorista permaneceu preso.

Segundo testemunhas, a pista escorregadia provocou sinistros, incluindo a queda de motociclistas, mas não há confirmação de vítimas. Equipes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) foram deslocadas para o local e realizaram a aplicação de areia para absorção do óleo, a fim de reduzir novos riscos.

“A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, responsável pela lavagem da pista”, informou o órgão em nota.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a área isolada e o redirecionamento de veículos.

O Detran informou ainda que mantém agentes organizando o fluxo no trecho interditado ainda na noite deste sábado, e, orientou que condutores redobrem a atenção, reduzindo a velocidade até a completa liberação da via.