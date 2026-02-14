Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Caminhão provoca derramamento de óleo na BR-316, no acesso à Av. Independência

Vídeos nas redes sociais mostram isolamento da área e redirecionamento de veículos

O Liberal
fonte

Detran aplicou areia para absorção do óleo com apoio do Corpo de Bombeiros (Reprodução/ Redes sociais)

Um caminhão derramou óleo ao longo de aproximadamente 300 metros da BR-316, no acesso à Av. Independência, importante via da Região Metropolitana de Belém, no início da tarde deste sábado (14), por volta das 13h. 

VEJA MAIS

image VÍDEO: Mulher suspeita de abandonar feto em caixa de papelão é presa em Ananindeua
Prisão em flagrante foi realizada pela Divisão de Homicídios na última sexta-feira (13)

image Policiais civis fantasiados de Jason, Batman e La Casa de Papel prendem suspeitos de furto
Segundo a Polícia Civil, os agentes estavam fantasiados para se misturar aos foliões

image Suspeito é preso em Castanhal com drogas, dinheiro e motocicleta roubada
A Polícia Militar realizava rondas na região central da cidade, quando flagrou o suspeito em uma motocicleta aparentemente comprando entorpecentes de uma outra pessoa

Segundo informações preliminares, o condutor foi conduzido por agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar e apresentado na Seccional de Ananindeua por crime ambiental. Até o momento, não há informações sobre o que teria ocasionado o derramamento nem se o motorista permaneceu preso.

Segundo testemunhas, a pista escorregadia provocou sinistros, incluindo a queda de motociclistas, mas não há confirmação de vítimas. Equipes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) foram deslocadas para o local e realizaram a aplicação de areia para absorção do óleo, a fim de reduzir novos riscos

“A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, responsável pela lavagem da pista”, informou o órgão em nota. 

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a área isolada e o redirecionamento de veículos. 

O Detran informou ainda que mantém agentes organizando o fluxo no trecho interditado ainda na noite deste sábado, e, orientou que condutores redobrem a atenção, reduzindo a velocidade até a completa liberação da via.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

caminhão provoca derramamento de óleo na BR-316

polícia

detran pa

Avenida Independência

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Caminhão provoca derramamento de óleo na BR-316, no acesso à Av. Independência

Vídeos nas redes sociais mostram isolamento da área e redirecionamento de veículos

14.02.26 20h18

POLÍCIA

VÍDEO: Mulher suspeita de abandonar feto em caixa de papelão é presa em Ananindeua

Prisão em flagrante foi realizada pela Divisão de Homicídios na última sexta-feira (13)

14.02.26 19h34

PRESOS

Suspeitos de participar da morte de guardas municipais em Portel são presos em Senador José Porfírio

A ação resultou na apreensão de um arsenal que teria sido utilizado no ataque os guardas

14.02.26 18h15

IMPUNIDADE

Sefer está há 16 anos impune e em liberdade desde a primeira sentença

Ex-deputado poderá ter prazo prescricional reduzido pela metade; execução da pena de 21 anos segue suspensa enquanto recursos tramitam no STJ e no STF

14.02.26 18h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SOLIDARIEDADE

Delegada que perdeu 2 filhos em caso semelhante condena ataques à mãe após tragédia em Itumbiara

Após secretário Thales Naves Alves Machado matar os dois filhos e atirar contra si mesmo, Amanda Souza manifesta solidariedade à mãe das crianças e condena comentários machistas nas redes sociais

13.02.26 10h45

POLÍCIA

VÍDEO: Mulher suspeita de abandonar feto em caixa de papelão é presa em Ananindeua

Prisão em flagrante foi realizada pela Divisão de Homicídios na última sexta-feira (13)

14.02.26 19h34

PRESOS

Suspeitos de participar da morte de guardas municipais em Portel são presos em Senador José Porfírio

A ação resultou na apreensão de um arsenal que teria sido utilizado no ataque os guardas

14.02.26 18h15

POLÍCIA

Incêndio atinge prédio de secretaria do estado durante a madrugada deste sábado em Castanhal

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio nem confirmação de possíveis vítimas

14.02.26 9h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda