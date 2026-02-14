Suspeitos de participar da morte de guardas municipais em Portel são presos em Senador José Porfírio

Dois homens suspeitos de envolvimento em um ataque a tiros que resultou na morte de dois guardas municipais de Portel, no Marajó, foram presos na zona rural de Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu neste sábado (14), na Vila Flexal, após sete dias de buscas e diligências para identificar os responsáveis pelo crime e localizar os armamentos utilizados na ação criminosa.

A ação resultou na apreensão de um arsenal que, segundo as investigações, teria sido utilizado no ataque que deixou os dois guardas e outras duas pessoas mortas no município de Portel. De acordo com as forças de segurança, os presos seriam responsáveis pelo apoio logístico ao grupo envolvido no ataque, incluindo a guarda das armas utilizadas.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5.56, modelo Fire Eagle, plataforma AR-16, uma pistola PT 940, um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 28 e diversas munições.

As investigações apontam que, após o ataque contra os agentes de segurança em Portel, integrantes do grupo criminoso fugiram para a zona rural de Senador José Porfírio, onde se esconderam em áreas de mata e contaram com o suporte de outros envolvidos.

Durante o trabalho de inteligência, as equipes identificaram o local onde os suspeitos estariam escondidos. Eles foram localizados em uma área portuária utilizada para extração de madeira, em meio a trabalhadores da região, e acabaram abordados pelas forças policiais.

Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais e deve passar por perícia para confirmar a relação com o crime. As diligências continuam com o objetivo de localizar e prender outros envolvidos na ação criminosa.