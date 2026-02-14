Capa Jornal Amazônia
Polícia

‘Brasileirinho’ é morto durante troca de tiros com a PM no distrito de Miritituba, em Itaituba

Osvaldo Vitor Leite Costa, conhecido como “Brasileirinho”, era investigado por crimes e disputa entre facções

O Liberal
fonte

Ação da PM termina em morte de suspeito após perseguição em Miritituba (Foto: Reprodução | Portal Plantão 24 Horas News)

Osvaldo Vitor Leite Costa, o “Brasileirinho”, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira (13) após confronto com a Polícia Militar no bairro Nova Miritituba, distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste paraense. A guarnição foi acionada por moradores por volta das 23h30 após denúncias de homens em atitude suspeita na Rua Principal.

De acordo com as primeiras informações, ao chegar ao local, os policiais foram surpreendidos por três suspeitos, que desobedeceram à ordem de parada e fugiram para os fundos de uma residência. Dois deles conseguiram escapar.

O terceiro suspeito entrou em uma casa e foi seguido pela polícia. Durante a abordagem, ele foi identificado como “Brasileirinho”. Dentro da residência, tentou pegar uma arma. Ainda segundo as primeiras informações, um dos militares atirou, atingindo o suspeito.

Segundo a polícia, Osvaldo era investigado por envolvimento em diversos crimes no distrito e apontado como integrante de facção criminosa, exercendo a função conhecida como “disciplina”. Ainda conforme as informações, ele estaria na comunidade para realizar a tomada de território de um grupo rival.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Em seguida, os policiais vistoriaram a residência, onde foram encontrados diversos objetos que deverão ser analisados pelas autoridades competentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

 

Palavras-chave

mortos em intervenção policial

itaituba

polícia
Polícia
.
