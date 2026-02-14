Suspeito é preso em Castanhal com drogas, dinheiro e motocicleta roubada
A Polícia Militar realizava rondas na região central da cidade, quando flagrou o suspeito em uma motocicleta aparentemente comprando entorpecentes de uma outra pessoa
Um homem identificado apenas como Antônio foi preso na noite de sexta-feira (13), em Castanhal, no nordeste paraense. A Polícia Militar realizava rondas na região central da cidade, nas proximidades da Feira da Ceasa, quando flagrou o suspeito em uma motocicleta aparentemente comprando entorpecentes de uma outra pessoa.
Ao perceber a aproximação da viatura, o vendedor conseguiu fugir correndo. O motociclista, porém, foi detido e, durante a revista, os policiais encontraram duas pedras de crack com ele.
E ainda, a PM constatou que a motocicleta possuía registro de roubo e que o suspeito carregava R$ 1.230 em espécie. O homem foi encaminhado e apresentado à delegacia, junto com o veículo, o entorpecente e o dinheiro apreendido.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA