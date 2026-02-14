Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

VÍDEO: Mulher suspeita de abandonar feto em caixa de papelão é presa em Ananindeua

Prisão em flagrante foi realizada pela Divisão de Homicídios na última sexta-feira (13)

O Liberal
fonte

Vídeo que circula nas redes sociais mostra duas mulheres no momento do crime, mas apenas uma foi detida (Reprodução/ Redes Sociais)

A responsável por abandonar um feto dentro de uma caixa de papelão, na rua E, no conjunto Jaderlândia 1, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, foi presa na última sexta-feira (13). A prisão em flagrante foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Homicídios. O caso vinha sendo investigado pela Delegacia do Jaderlândia.

VEJA MAIS

image Feto é encontrado dentro de caixa de papelão no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua
O feto estava envolto em uma sacola plástica. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre quem teria abandonado o feto no local

image Feto é encontrado enrolado em panos na Feira do Açaí
Bebê de aproximadamente sete meses foi encontrado no Complexo do Ver-O-Peso

image Feto é encontrado em lixeira de Parauapebas
Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Parauapebas

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita confessou a autoria.  “Após o pagamento de fiança, ela responderá ao crime em liberdade”, comunicou a instituição.

Um vídeo que circula nas redes sociais, que seria do momento do abandono, mostra duas mulheres caminhando pela rua do bairro. Uma delas aparece segurando uma sacola plástica, onde estaria o feto. 

Relembre

O caso veio à tona na última quinta-feira (12), quando moradores da região acionaram a Polícia Militar do Pará após encontrarem o saco abandonado no local. O feto estava envolto em uma sacola plástica.

A área foi isolada pelas guarnições que atenderam à ocorrência. Equipes da Polícia Científica do Pará foram acionadas para realizar a remoção e iniciar os procedimentos periciais que devem esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado para perícia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

feto é encontrado dentro de caixa de papelão

bairro do jaderlândia

Ananindeua

polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Caminhão provoca derramamento de óleo na BR-316, no acesso à Av. Independência

Vídeos nas redes sociais mostram isolamento da área e redirecionamento de veículos

14.02.26 20h18

POLÍCIA

VÍDEO: Mulher suspeita de abandonar feto em caixa de papelão é presa em Ananindeua

Prisão em flagrante foi realizada pela Divisão de Homicídios na última sexta-feira (13)

14.02.26 19h34

PRESOS

Suspeitos de participar da morte de guardas municipais em Portel são presos em Senador José Porfírio

A ação resultou na apreensão de um arsenal que teria sido utilizado no ataque os guardas

14.02.26 18h15

IMPUNIDADE

Sefer está há 16 anos impune e em liberdade desde a primeira sentença

Ex-deputado poderá ter prazo prescricional reduzido pela metade; execução da pena de 21 anos segue suspensa enquanto recursos tramitam no STJ e no STF

14.02.26 18h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SOLIDARIEDADE

Delegada que perdeu 2 filhos em caso semelhante condena ataques à mãe após tragédia em Itumbiara

Após secretário Thales Naves Alves Machado matar os dois filhos e atirar contra si mesmo, Amanda Souza manifesta solidariedade à mãe das crianças e condena comentários machistas nas redes sociais

13.02.26 10h45

POLÍCIA

VÍDEO: Mulher suspeita de abandonar feto em caixa de papelão é presa em Ananindeua

Prisão em flagrante foi realizada pela Divisão de Homicídios na última sexta-feira (13)

14.02.26 19h34

PRESOS

Suspeitos de participar da morte de guardas municipais em Portel são presos em Senador José Porfírio

A ação resultou na apreensão de um arsenal que teria sido utilizado no ataque os guardas

14.02.26 18h15

POLÍCIA

Incêndio atinge prédio de secretaria do estado durante a madrugada deste sábado em Castanhal

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio nem confirmação de possíveis vítimas

14.02.26 9h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda