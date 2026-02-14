VÍDEO: Mulher suspeita de abandonar feto em caixa de papelão é presa em Ananindeua

A responsável por abandonar um feto dentro de uma caixa de papelão, na rua E, no conjunto Jaderlândia 1, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, foi presa na última sexta-feira (13). A prisão em flagrante foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Homicídios. O caso vinha sendo investigado pela Delegacia do Jaderlândia.

VEJA MAIS

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita confessou a autoria. “Após o pagamento de fiança, ela responderá ao crime em liberdade”, comunicou a instituição.

Um vídeo que circula nas redes sociais, que seria do momento do abandono, mostra duas mulheres caminhando pela rua do bairro. Uma delas aparece segurando uma sacola plástica, onde estaria o feto.

Relembre

O caso veio à tona na última quinta-feira (12), quando moradores da região acionaram a Polícia Militar do Pará após encontrarem o saco abandonado no local. O feto estava envolto em uma sacola plástica.

A área foi isolada pelas guarnições que atenderam à ocorrência. Equipes da Polícia Científica do Pará foram acionadas para realizar a remoção e iniciar os procedimentos periciais que devem esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado para perícia.