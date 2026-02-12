Feto é encontrado dentro de caixa de papelão no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua

Um feto foi encontrado dentro de uma caixa de papelão na manhã desta quinta-feira (12), na rua E, no conjunto Jaderlândia 1, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Moradores acionaram a Polícia Militar após se depararem com o saco abandonado no local.

O feto estava envolto em uma sacola plástica. A área foi isolada pelas guarnições que atenderam a ocorrência. Equipes da Polícia Científica foram chamadas para fazer a remoção do corpo e iniciar os procedimentos periciais que devem esclarecer as circunstâncias da morte.

A Polícia Civil também esteve no local. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre quem teria abandonado o feto no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e à Polícia Científica. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.