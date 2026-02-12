Idoso fica ferido após assalto em Itaituba, no sudoeste paraense

Um idoso de 72 anos, identificado como Francisco Carvalho, ficou ferido após um assalto a mão, no município de Itaituba, sudoeste paraense, na manhã da última quarta-feira (11), por volta das 5h. O assalto ocorreu na travessa São José.

Segundo o relato da vítima, ele caminhava pela via quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, conforme informações do portal Plantão 24 Horas Newa. Os suspeitos levaram a bolsa dele, que continha um celular e outros pertences.

Durante a ação, Francisco foi derrubado no chão pelos assaltantes e sofreu um corte no braço, provocado por um facão. Apesar do ferimento, o idoso conseguiu procurar ajuda após o assalto.

Francisco Carvalho, que é natural de outra cidade, mas mantém um estabelecimento comercial em Itaituba, revelou que já havia sido assaltado na semana anterior. Os suspeitos, até então, não foram localizados.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.