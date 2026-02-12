Suspeito de ser ‘soldado do crime’ em Moju é morto após troca de tiros com a PM

Um homem identificado como Sidney Martins Rodrigues morreu durante uma intervenção policial na manhã da última quarta-feira (11), por volta das 10h30, na travessa Miguel Guerra, bairro Pôr do Sol, no município de Moju. De acordo com as primeiras informações, as guarnições foram acionadas após denúncias anônimas indicando que o suspeito estaria atuando em apoio a uma organização criminosa e planejando atentados contra agentes de segurança pública. Sidney, segundo a polícia, era considerado o principal suspeito de participação em ataques contra comerciantes na cidade e atuaria como “soldado do crime” a serviço de uma facção criminosa.

Segundo a PM, as denúncias apontavam ainda que ele com as armas que seriam utilizadas nos supostos ataques. As equipes foram até o endereço indicado e realizaram um cerco no local. Ao perceber a presença dos militares, o suspeito teria iniciado os disparos ainda na porta da residência e foi atingido pela polícia.

Durante a ação, Sidney correu para dentro do imóvel, continuando a atirar. Uma equipe de resgate foi acionada, mas os próprios militares socorreram o ferido e o levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Moju. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no local.

Ele também é apontado como suspeito de envolvimento no ataque a um supermercado na região e de ter relação com áudios que circulavam em grupos de WhatsApp mencionando possíveis atentados contra agentes públicos.

Entre os materiais apreendidos com Sidney estão uma pistola calibre 6.35, quatro munições deflagradas, três munições intactas que estavam no carregador e duas munições encontradas no bolso do suspeito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.