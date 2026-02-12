Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

A polícia chegou até os suspeitos após denúncias da atuação deles no bairro

O Liberal
fonte

Suspeitos mortos pela polícia (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Dois homens identificados como Bruno Gabriel Pantoja Pena e José Muller Silva dos Santos, suspeitos de envolvimento com o crime organizado, morreram após uma intervenção policial na manhã de quarta-feira (11), no bairro do Tapanã, em Belém. Segundo as primeiras informações, eles eram considerados foragidos da Justiça.

De acordo com informações do 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a guarnição recebeu denúncias sobre a presença de suspeitos ligados a organizações criminosas atuando na área. Os policiais iniciaram uma operação para localizar o grupo.

Ao chegarem ao local indicado, os militares teriam sido recebidos a tiros pelos dois suspeitos, ainda segundo as primeiras informações. Houve confronto, e ambos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tapanã, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu armas de fogo e diversos materiais relacionados à atividade criminosa. Em nota, a Polícia Civil confirmou que dois suspeitos morreram após confronto com a Polícia Militar, no bairro do Tapanã, em Belém. "Durante a ação, foram apreendidos um revólver, uma espingarda, seis munições, um rádio comunicador, uma balança de precisão, um aparelho celular, além de porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína", diz o comunicado. "O caso é apurado pela Delegacia do Tapanã, que investiga as circunstâncias da ocorrência", acrescenta a PC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

intervenção policial

tapanã

polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

SEGURANÇA

Operação Carnaval 2026 reforça fiscalização nas estradas federais do Pará a partir desta sexta-feira

Ação da PRF dará atenção especial à BR-316, principal eixo de saída da capital em direção ao interior do estado

12.02.26 13h37

POLÍCIA

Menino achado morto em mala morreu por asfixia e sofreu abuso sexual, diz perícia

O inquérito policial permanece em andamento e a investigação ainda não foi finalizada

12.02.26 11h57

POLÍCIA

Feto é encontrado dentro de caixa de papelão no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua

O feto estava envolto em uma sacola plástica. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre quem teria abandonado o feto no local.

12.02.26 10h41

HOMICÍDIO

Homem é morto a facadas na madrugada desta quinta-feira, em Ulianópolis, no sudeste paraense

De acordo com informações preliminares, a vítima morreu ainda no local do crime

12.02.26 10h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Feto é encontrado dentro de caixa de papelão no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua

O feto estava envolto em uma sacola plástica. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre quem teria abandonado o feto no local.

12.02.26 10h41

POLÍCIA

Menino achado morto em mala morreu por asfixia e sofreu abuso sexual, diz perícia

O inquérito policial permanece em andamento e a investigação ainda não foi finalizada

12.02.26 11h57

TROCA DE TIROS

Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

A polícia chegou até os suspeitos após denúncias da atuação deles no bairro

12.02.26 8h42

ÚLTIMO BOLETO

Vocalista da banda Batidão é preso em operação contra fraudes eletrônicas no Pará

A operação apura esquema de adulteração de boletos e invasão de e-mails corporativos

11.02.26 22h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda