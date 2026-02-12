Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

Dois homens identificados como Bruno Gabriel Pantoja Pena e José Muller Silva dos Santos, suspeitos de envolvimento com o crime organizado, morreram após uma intervenção policial na manhã de quarta-feira (11), no bairro do Tapanã, em Belém. Segundo as primeiras informações, eles eram considerados foragidos da Justiça.

De acordo com informações do 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a guarnição recebeu denúncias sobre a presença de suspeitos ligados a organizações criminosas atuando na área. Os policiais iniciaram uma operação para localizar o grupo.

Ao chegarem ao local indicado, os militares teriam sido recebidos a tiros pelos dois suspeitos, ainda segundo as primeiras informações. Houve confronto, e ambos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tapanã, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu armas de fogo e diversos materiais relacionados à atividade criminosa. Em nota, a Polícia Civil confirmou que dois suspeitos morreram após confronto com a Polícia Militar, no bairro do Tapanã, em Belém. "Durante a ação, foram apreendidos um revólver, uma espingarda, seis munições, um rádio comunicador, uma balança de precisão, um aparelho celular, além de porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína", diz o comunicado. "O caso é apurado pela Delegacia do Tapanã, que investiga as circunstâncias da ocorrência", acrescenta a PC.