Homem é morto a facadas na madrugada desta quinta-feira, em Ulianópolis, no sudeste paraense

Um homem ainda não identificado foi morto a facadas na madrugada desta quinta-feira (12), no bairro Resende 2, em Ulianópolis, no sudeste paraense. De acordo com informações preliminares, a vítima morreu ainda no local do crime.

A Polícia Militar esteve na área durante a madrugada. E as diligências investigativas devem ser realizadas para esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo homicídio.

Os suspeitos ainda não foram localizados. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.