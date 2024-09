Feto é encontrado enrolado em panos na Feira do Açaí

Um feto foi encontrado na manhã deste sábado (07/09) enrolado em panos na Feira do Açaí, no Complexo do Ver-O-Peso, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O bebê teria por volta de sete meses de desenvolvimento e foi encontrado morto em uma escada que desce para maré.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (CIOP), a mulher que estava grávida seria uma dependente química. Ela teria entrado em um dos banheiros do Ver-O-Peso e saiu sem a barriga de grávida. Um ambulante que notou a situação encontrou em seguida o feto enrolado em panos por volta das 7h. Não se sabe se houve um aborto espontâneo ou provocado.

A mulher foi conduzida para exames na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. O caso será investigado pela Seccional de São Brás.

A redação integrada de O Liberal aguarda posicionamento do Fundação Santa Casa, para saber se a mulher receberá algum apoio ou atendimento.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a mulher prestou depoimento na Seccional de São Brás e foi liberada. Testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações