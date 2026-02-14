Policiais civis fantasiados de Jason, Batman e La Casa de Papel prendem suspeitos de furto
Segundo a Polícia Civil, os agentes estavam fantasiados para se misturar aos foliões
Policiais civis fantasiados prenderam dois suspeitos de furtar celulares em um bloco de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, neste sábado, 14. A ação, registrada em vídeo, foi divulgada nas redes sociais da corporação.
Entre as fantasias usadas pelos agentes estavam a do assassino Jason, do filme Sexta-Feira 13, a do super-herói Batman e a de personagens da série La Casa de Papel.
Segundo a Polícia Civil, os agentes, que estavam fantasiados para se misturar aos foliões, flagraram o momento do furto. Os suspeitos acumulam 30 anotações criminais.
A ação contou com o apoio de monitoramento por drone e atuação estratégica da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM).
Com a dupla, os policiais recuperaram cinco celulares. Os aparelhos serão submetidos a perícia e posteriormente serão devolvidos aos donos, informou a Polícia Civil.
