Policiais civis fantasiados de Jason, Batman e La Casa de Papel prendem suspeitos de furto

Policiais civis fantasiados prenderam dois suspeitos de furtar celulares em um bloco de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, neste sábado, 14. A ação, registrada em vídeo, foi divulgada nas redes sociais da corporação.

Entre as fantasias usadas pelos agentes estavam a do assassino Jason, do filme Sexta-Feira 13, a do super-herói Batman e a de personagens da série La Casa de Papel.

Segundo a Polícia Civil, os agentes, que estavam fantasiados para se misturar aos foliões, flagraram o momento do furto. Os suspeitos acumulam 30 anotações criminais.

A ação contou com o apoio de monitoramento por drone e atuação estratégica da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM).

Com a dupla, os policiais recuperaram cinco celulares. Os aparelhos serão submetidos a perícia e posteriormente serão devolvidos aos donos, informou a Polícia Civil.