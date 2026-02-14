Capa Jornal Amazônia
Carnaval 2026: folião enfrenta congestionamento para chegar em Cametá

Estimativa é de 2km de congestionamento para pegar a balsa

O Liberal
fonte

Folião enfrenta fila quilométrica para chegar em Cametá (Reprodução)

O Carnaval de Cametá em 2026 reafirma sua posição como um dos destinos mais cobiçados do Pará e da Amazônia. Este ano, a cidade recebe atrações nacionais que se misturam à tradição local.

Neste sábado (14), apresentam-se Alok e Babado Novo. Por conta disso, muitos foliões ainda estão em deslocamento para a cidade, o que tem causado lentidão e falta de fluidez no trânsito. A estimativa é de 2km de congestionamento para pegar a balsa que dá acesso à cidade.

Com dois Circuitos da Folia para ampliar a experiência do público e reforçar a organização e a segurança do evento, a programação começa na Praça da Cultura, com o tradicional "esquenta" e a concentração dos foliões, seguindo em arrastão com trio elétrico até a Arena de Shows, espaço montado especialmente para a festa, com mais de 18 mil metros quadrados e capacidade para receber milhares de pessoas por noite.

Para chegar a Cametá, o folião enfrenta uma jornada que mistura o asfalto e as águas do Rio Tocantins. Localizada na região do Baixo Tocantins, o acesso à cidade saindo de Belém é feito principalmente pela rodovia PA-151 até o porto de Carapajó, em Abaetetuba, onde é necessário realizar a travessia de balsa pelo Rio Tocantins até a Vila do Carmo. A partir dali, o trajeto final segue pela rodovia Transcametá (BR-422) até a sede do município.

De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviario e Turistico (Sinart), Cametá é o destino mais procurado nos terminais rodoviários da Região Metropolitana de Belém.

