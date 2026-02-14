Maior bloco do mundo, Galo da Madrugada sai às ruas de Recife com 30 trios elétricos

O Galo da Madrugada, tradicional bloco de carnaval do Recife, em Pernambuco, desfila pelas ruas da cidade neste sábado, 14. A tradição que teve início em 1978, terá neste ano cerca de 30 trios elétricos. A expectativa é de receber mais de dois milhões de foliões.

Com o tema "Frevo no Planeta Galo", o maior bloco carnavalesco do mundo destaca neste ano a importância das práticas sustentáveis e exalta as riquezas da fauna e flora brasileira.

"É um tema, realmente, muito rico, com o qual queremos chamar a atenção de todos sobre o dever que temos de zelar mais pelo nosso planeta, nosso meio ambiente, nossos rios, mares, fauna e flora. Temos que estar preocupados com tudo isso", afirma Rômulo Meneses, presidente do Galo.

Os cerca de 30 trios elétricos, que ficam concentrados em 6,5 quilômetros de percurso - do Forte das Cinco Pontas à Rua do Sol-, também vão focar na exaltação e preservação do meio ambiente. "Virão, cada um deles, 'batizado' em homenagem a um item da fauna ou da flora brasileira", afirma Meneses.

Em agenda no Recife, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve acompanhar o tradicional bloco do Galo da Madrugada no camarote do prefeito do Recife, João Campos (PSB), que vai disputar o comando do Executivo pernambucano.

Galo da Madrugada - Carnaval 2026

Tema: Frevo no Planeta Galo

Data: dia 14 de fevereiro de 2026

Horário: das 9h às 18h

Percurso total: 6,5 km (do Forte das Cinco Pontas até a Rua do Sol)

Desfile do Galo da Madrugada em SP

Considerado o maior bloco carnavalesco do mundo pelo Guinness Book, o Galo da Madrugada do Recife se apresentou pela primeira vez no carnaval de rua de São Paulo em 2020 e permanece até este ano.

Ele se tornou símbolo do frevo e leva essa tradição para as ruas paulistanas. O desfile aposta em orquestra, metais e muito passo acelerado, recriando a atmosfera pernambucana em plena capital e reunindo uma multidão logo pela manhã. A concentração ocorre no Obelisco do Ibirapuera, a partir das 9h de terça-feira, 17.