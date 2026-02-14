Capa Jornal Amazônia
Sabrina Sato abre oficialmente o Carnaval com fantasia de elfa toda tatuada

A apresentadora usou alta-costura no seu primeiro dia de maratona carnavalesca

Sabrina Sato usa Schiaparelli por Pedro Sales (Divulgação)

Se existe alguém capaz de transformar a largada do Carnaval em um manifesto de moda, esse alguém é Sabrina Sato. Nesta sexta-feira (13), a apresentadora deu início oficial à sua maratona carnavalesca com um look de alta-costura da maison francesa Schiaparelli e não foi qualquer escolha. Em vez óbvio, ela surgiu em um body escultural que evocava uma elfa, misturando fantasia e sofisticação em uma leitura absolutamente couture da folia com o corpo todo tatuado. 

A peça, construída como uma segunda pele, combinava estrutura arquitetônica com acabamento minucioso, reforçando a assinatura surrealista da marca fundada por Elsa Schiaparelli. Recortes estratégicos, aplicações tridimensionais e um trabalho de modelagem que desenhava o corpo como se fosse uma obra de arte. 

Para completar a narrativa, Sabrina apostou em uma peruca assinada pela Jean Baptiste, marca internacional conhecida por suas criações sob medida em hair couture. Referência no universo de wigs de alta performance, frequentemente vistas em editoriais de moda, red carpets e produções de fantasia, a etiqueta se destaca pelo acabamento artesanal.

