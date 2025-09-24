Sabrina Sato surge irreconhecível para novo programa do GNT

Os seguidores de Sabrina Sato levaram um susto nessa terça-feira, 21. É que a apresentadora postou uma foto em que aparece irreconhecível.

A ex-BBB explicou para seus fãs que o disfarce é para criar Rosane, dona de um salão de beleza, uma das personagens de Sua Maravilhosa, novo programa apresentado por ela no GNT.

Na atração, Sabrina vai assumir diferentes identidades para se infiltrar e fazer uma transformação na vida de mulheres reais.

Para criar essas personagens, Sabrina vai esconder a sua icônica pinta no meio da testa, usar próteses e diferentes perucas. "Eu vou me disfarçar para conhecer a história de dez mulheres incríveis. Vai ter prótese, dente falso, mudança de cabelo, de voz (vou tentar e não me julguem), roupa até a verruga na testa vai embora! Tudo isso para que elas não desconfiem de nada e possam viver um momento único, verdadeiro e inesquecível", explicou.

"Quando uma mulher conta sua história, não é só sobre ela: é sobre todas nós. Sobre coragem, vulnerabilidade, brilho e sobre rir de si mesma", defendeu a apresentadora na legenda do carrossel de fotos no Instagram.

O programa estreia no próximo dia 30 no GNT e no Globoplay.