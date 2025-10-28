Sabrina Sato diz que já tentaram mudar seu sotaque: 'minha fala é minha raiz'

Sabrina Sato revelou alguns apuros que enfrentou no começo da carreira com relação ao seu sotaque. "Já tentaram mudar meu sotaque, mas ninguém conseguiu", disse, em entrevista ao O Globo.

A apresentadora é de Penápolis, no interior de São Paulo. "Acontece que as minhas características são muito fortes. E eu sempre me senti mais querida e mais amada quando eu estava sendo eu mesma, mesmo não agradando a algumas pessoas. A minha fala é a minha raiz, representa o lugar de onde vim. E sei que o público dialoga com a minha autenticidade", comentou também.

A artista agora apresenta o Sua Maravilhosa, programa da GNT em que se disfarça para descobrir histórias verdadeiras de mulheres anônimas. O programa conta com 10 episódios, dos quais 4 já foram lançados.

Além das gravações, ela recentemente foi uma das estrelas do Baile de Halloween da Sephora com a caracterização da "Madame dos Exageros". Ela ficou mais de 7 horas em preparação para o evento, em roupa da Maldito Paris, marca de Francisco Terra. O trabalho com o cabelo é de Jean Baptiste Santens e a maquiagem é de Krisna.

Para conciliar a rotina cheia de compromissos, Sabrina explicou que recebe muita ajuda do marido, Nicolas Prattes, além de funcionários: "Tenho pessoas que me ajudam, que ficam me lembrando de dez em dez minutos do que tenho que fazer. Porque, além de a agenda ser intensa, eu tenho TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)."

"Mas nem tudo sai como planejado, e eu também não sou essa pessoa tão regrada", brincou. Ela complementou que a maternidade de Zoe, de seis anos, ajudou no processo: "Antes da Zoe, eu saía para o samba, bebia todas ... Tenho uma alma nômade, gosto de estar no samba, no boteco, de socializar, me adapto bem aos lugares. E me sinto culpada se fico muito tempo sem ver as amigas. Mas também sou essa pessoa do esporte que quer malhar, treinar. Então, busco esse equilíbrio. É difícil, porque parece que sempre estamos devendo um lado."

Apesar do apoio, Sabrina revela que não vê a filha no mesmo caminho: "Todas as amiguinhas dela, quando vão à minha casa, ficam loucas com as maquiagens, os figurinos, os saltos. A Zoe não está nem aí, ela gosta de passar o dia com uma roupinha de malha. Ela é muito do conforto."