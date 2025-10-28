Capa Jornal Amazônia
Sabrina Sato diz que já tentaram mudar seu sotaque: 'minha fala é minha raiz'

A apresentadora, de Penápolis, no interior de São Paulo, apresenta programa na GNT

Estadão Conteúdo

Sabrina Sato revelou alguns apuros que enfrentou no começo da carreira com relação ao seu sotaque. "Já tentaram mudar meu sotaque, mas ninguém conseguiu", disse, em entrevista ao O Globo.

A apresentadora é de Penápolis, no interior de São Paulo. "Acontece que as minhas características são muito fortes. E eu sempre me senti mais querida e mais amada quando eu estava sendo eu mesma, mesmo não agradando a algumas pessoas. A minha fala é a minha raiz, representa o lugar de onde vim. E sei que o público dialoga com a minha autenticidade", comentou também.

A artista agora apresenta o Sua Maravilhosa, programa da GNT em que se disfarça para descobrir histórias verdadeiras de mulheres anônimas. O programa conta com 10 episódios, dos quais 4 já foram lançados.

Além das gravações, ela recentemente foi uma das estrelas do Baile de Halloween da Sephora com a caracterização da "Madame dos Exageros". Ela ficou mais de 7 horas em preparação para o evento, em roupa da Maldito Paris, marca de Francisco Terra. O trabalho com o cabelo é de Jean Baptiste Santens e a maquiagem é de Krisna.

Para conciliar a rotina cheia de compromissos, Sabrina explicou que recebe muita ajuda do marido, Nicolas Prattes, além de funcionários: "Tenho pessoas que me ajudam, que ficam me lembrando de dez em dez minutos do que tenho que fazer. Porque, além de a agenda ser intensa, eu tenho TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)."

"Mas nem tudo sai como planejado, e eu também não sou essa pessoa tão regrada", brincou. Ela complementou que a maternidade de Zoe, de seis anos, ajudou no processo: "Antes da Zoe, eu saía para o samba, bebia todas ... Tenho uma alma nômade, gosto de estar no samba, no boteco, de socializar, me adapto bem aos lugares. E me sinto culpada se fico muito tempo sem ver as amigas. Mas também sou essa pessoa do esporte que quer malhar, treinar. Então, busco esse equilíbrio. É difícil, porque parece que sempre estamos devendo um lado."

Apesar do apoio, Sabrina revela que não vê a filha no mesmo caminho: "Todas as amiguinhas dela, quando vão à minha casa, ficam loucas com as maquiagens, os figurinos, os saltos. A Zoe não está nem aí, ela gosta de passar o dia com uma roupinha de malha. Ela é muito do conforto."

