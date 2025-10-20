Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai, com câncer

Neste domingo, 19, a apresentadora Sabrina Sato atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde do seu pai, Omar Rahal. Ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas e precisou passar por uma cirurgia em agosto.

Em um story no Instagram, Sabrina escreveu: "Domingo com meu pai, que está cada dia mais forte. Muito amor, cuidado e fé". A postagem tinha ao fundo a música O que é o Amor, de Arlindo Cruz.

No início do mês, durante a entrevista coletiva de lançamento de Sua Maravilhosa, o seu novo programa no GNT, Sabrina detalhou melhor sobre o estado de saúde do pai. "Ele descobriu um câncer, foi internado, e estamos passando por um tratamento muito grande. E recebi acolhimento de uma forma que nunca tinha recebido no meu trabalho, por essas pessoas", disse Sabrina.