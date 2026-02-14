Capa Jornal Amazônia
Polícia

Policial militar é detido após briga generalizada e tiro durante festa de Carnaval em Soure

O agente de segurança pública estava à paisana quando a confusão ocorreu

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo pessoal / O Liberal)

Um policial militar foi detido em flagrante pela Polícia Civil na noite de sexta-feira (13), no município de Soure, no Marajó. Segundo as informações iniciais, o agente teria se envolvido em uma briga durante uma festa de Carnaval. Na confusão, um disparo de arma de fogo foi registrado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as agressões trocadas por várias pessoas.

Segundo o portal Notícias Marajó, a Polícia Civil comunicou que a ocorrência aconteceu durante o evento conhecido na região. Testemunhas informaram que o tumulto teria começado após uma suposta situação de importunação envolvendo um familiar de um dos participantes. No entanto, de acordo com a corporação, as informações reunidas até o momento ainda não esclarecem totalmente como a situação teve início.

Relatos apontam que houve troca de agressões físicas entre os envolvidos. Durante a confusão, o policial militar teria empurrado e desferido socos contra algumas pessoas que estavam no local. Em meio ao tumulto, um disparo de arma de fogo foi efetuado em direção ao bloco que participava da programação carnavalesca.

O policial nega ter feito o disparo. Apesar disso, a Polícia Civil informou que possui imagens que registram a briga e o momento do tiro. O vídeo foi utilizado como base para a autuação em flagrante do agente. A arma de fogo pertencente ao policial foi apreendida e será encaminhada para perícia técnica, que deverá auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do disparo.

A Polícia Civil informou ainda que a participação de outras pessoas envolvidas nas agressões será apurada por meio de inquérito policial instaurado para investigar o caso. O policial permanece à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

