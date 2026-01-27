Capa Jornal Amazônia
Polícia

Policial Militar reformado é assassinado no Curuçambá

Criminoso entrou armado em uma farmácia e atingiu policial que estava no balcão

O Liberal
fonte

Policial Militar reformado foi morto enquanto trabalhava em uma farmácia na tarde desta terça-feira (27). (Reprodução Rede Sociais)

Um Policial Militar reformado, que ainda não foi identificado, foi assassinado no bairro do Curuçambá no início da tarde desta terça-feira (27/01), em Ananindeua. O policial que estava no balcão de uma pequena farmácia foi atingido por disparos de uma arma de fogo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o bandido que veste uma camisa preta e uma bermuda jeans entre no estabelecimento e vai direto ao policial que está no balcão. Após trocar algumas palavras o criminoso saca a pistola. 

A vítima ainda tentou reagir segurando a pistola, mas o assassino consegue se desvencialiar e atirar algumas vezes. O homem caiu do lado de dentro do balcão. O criminoso foge pela porta da frente. Em seguida, a balconista grita por socorro na rua.

Mais informações em breve. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

