Policial Militar reformado é assassinado no Curuçambá
Criminoso entrou armado em uma farmácia e atingiu policial que estava no balcão
Um Policial Militar reformado, que ainda não foi identificado, foi assassinado no bairro do Curuçambá no início da tarde desta terça-feira (27/01), em Ananindeua. O policial que estava no balcão de uma pequena farmácia foi atingido por disparos de uma arma de fogo.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o bandido que veste uma camisa preta e uma bermuda jeans entre no estabelecimento e vai direto ao policial que está no balcão. Após trocar algumas palavras o criminoso saca a pistola.
A vítima ainda tentou reagir segurando a pistola, mas o assassino consegue se desvencialiar e atirar algumas vezes. O homem caiu do lado de dentro do balcão. O criminoso foge pela porta da frente. Em seguida, a balconista grita por socorro na rua.
Mais informações em breve.
