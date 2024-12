Comerciante é morto a tiros em frente a supermercado no Maguari, em Ananindeua

O vendedor de hortifruti José Antônio Corrêa de Oliveira, de 48 anos, foi morto com dois tiros na rua Tapera, quase de esquina da avenida Rio Baraúna, ao lado de um supermercado, na manhã desta terça-feira (03/12), no bairro do Maguari, em Ananindeua. A vítima estava de saída após abastecer o supermercado com os mantimentos, quando os dois criminosos que estavam em uma moto chegaram e atiraram contra José, que morreu na hora. Os criminosos deram três tiros com uma pistola 380. Os tiros atingiram a cabeça, a costa e outro não alvejou a vítima. José era prestador de serviço do supermercado.

Segundo testemunhas, os suspeitos chegaram quando José estava tirando as mercadorias do carro - uma pick-up vermelha - e se esconderam atrás de um carro. Eles esperaram a vítima sair do estabelecimento, pararam ao lado dele na rua e atiraram à queima roupa. A vítima não teve chances de defesa.

A Polícia Civil, Militar e a Científica estiveram no local. A Polícia Civil solicitou as câmeras de segurança do supermercado, que filmam a rua Tapera e a avenida Baraúna. Ainda não há ideia da motivação do crime de execução. O irmão de José, que também trabalhava com ele na venda de hortifrutis, foi morto de modo semelhante há dois anos. A vítima era casado e genro de um policial militar. A famídia de José esteve no local. A esposa ficou muito abalada e teve a assistência dos funcionários do supermercado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.