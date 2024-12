Jovem de 18 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Altamira

Diony Barbosa Bragatto, de 18 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na comunidade Monte Santo, em Altamira, sudoeste do Pará. O corpo do jovem, que era estudante de ensino médio, foi localizado na madrugada de domingo (1º/12). Segundo as informações iniciais, a vítima estava caída próximo a sua moto. O caso é apurado pela Polícia Civil.

Os relatos iniciais são que o corpo foi encontrado por volta de 1h30. Diony estava caído às margens da pista, na vicinal Cupiúba. Moradores da área ouviram os tiros e foram ao local. Após encontrarem a vítima morta, acionaram uma viatura da Polícia Militar para relatar o homicídio. Os PMs informaram a Polícia Civil e Científica.

Ainda segundo os relatos, próximo ao corpo do jovem estavam o celular de Diony e também estojos de munição calibre .380. Os peritos teriam informado que, conforme os indícios, o jovem foi executado com uma pistola. No entanto, ainda não há informações sobre a identidade dos autores do homicídio. Todo o material foi recolhido pela perícia, para ser submetido a exames mais detalhados.

Conforme a família de Diony, o crime é um mistério. O jovem não teria envolvimento com práticas delituosas e também não estava sendo ameaçado. Os familiares cobram as autoridades para uma rápida elucidação sobre o que poderia ter motivado o assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.