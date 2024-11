Homem é encontrado morto em cadeira após possível estrangulamento em Santarém

Elson José Paz Ferreira foi encontrado morto jogado em uma cadeira de um estabelecimento comercial no bairro Santo André, em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na terça-feira (26/11), quando a vítima foi localizada por moradores da área, que informaram que o corpo do homem apresentava sinais de violência. As testemunhas disseram acreditar que o homem tenha sido vítima de um possível estrangulamento.

A vítima foi encontrada no imóvel, que fica na rua Monte Alegre com rua Lauro Sodré. Inicialmente ninguém desconfiou que o homem estava morto. Mas, quando os moradores se aproximaram do corpo perceberam que Elson estava morto e haviam várias marcas no pescoço, indicando que ele poderia ter sido enforcado. Apesar dos relatos, ninguém foi visto próximo ao corpo e a autoria do suposto homicídio ainda é desconhecida.

Os moradores acionaram a Polícia Militar por volta das 18h30. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada e constatou o óbito. As investigações que irão esclarecer se a morte foi um homicídio ou de causas naturais estão sendo realizadas. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo. Ainda conforme os relatos policiais, Elson tinha seis passagens pela polícia por crimes de furto.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.