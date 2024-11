Jovem é encontrado morto com marcas de tiros em estrada de Parauapebas

Um jovem identificado como Jessé Sousa, de 18 anos, foi encontrado morto, com marcas de tiros, na Vicinal 3 de abril, em Palmares Sul, município de Parauapebas, sudeste do Pará. O corpo foi localizado na madrugada de quinta-feira (28/11) quando moradores avistaram a vítima jogada em uma estrada. Conforme as informações iniciais, o jovem é natural de Belém.

Segundo os relatos preliminares, quando os moradores encontraram a vítima, Jessé apresentava marcas de tiros na região da cabeça e do pescoço. A motivação para a morte do jovem ainda é um mistério e o autor do crime também não foi identificado. Moradores da área contaram para as autoridades policiais que, por volta de 2h da madrugada, teriam escutado barulhos de disparos de arma de fogo. A Polícia foi acionada e, no local, encontrou o corpo e constatou o óbito.

No local foram colhidas informações para auxiliarem nas investigações sobre a morte de Jessé. A Polícia Civil esteve no local, assim como a Polícia Científica. Ninguém soube repassar mais detalhes sobre o crime e os moradores informaram que não viram nada. Nas redes sociais, os familiares e amigos de Jessé lamentaram a morte precoce do jovem. Além disso, cobram agilidade da polícia para identificar o autor do assassinato. A família de Jessé é de Belém e estaria se mobilizando para realizar o traslado do corpo para a capital paraense, para ser sepultado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.