Homem é assassinado a tiros dentro de caminhonete na av. Independência, em Belém

Um homem foi morto com mais de dez tiros na tarde desta segunda-feira (2) enquanto dirigia uma caminhonete na avenida Independência, em frente a uma Igreja Adventista, no bairro do Coqueiro, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A vítima foi identificada como Alex Palheta da Silva, de 45 anos. Ele estava em uma caminhonete S10 preta. Já os suspeitos estavam em um carro menor, modelo HB20, de cor branca. A suspeita é que os assassinos tenham utilizado um fuzil para cometer o crime. No veículo de Alex, a polícia apreendeu uma pistola e três celulares.

De acordo com infor​mações coletadas pela polícia no local do crime, Alex seguia no sentido Belém/Ananindeua e estava fazendo o retorno para acessar a pista contrária. Nesse momento, ele foi cercado pelos suspeitos, que inicialmente chegaram a atirar no vidro da janela do passageiro. Logo depois, os criminosos dispararam contra a janela do motorista.

Alex foi atingido por mais de dez disparos, segundo a polícia. Ferido, ele perdeu o controle da caminhonete e invadiu a calçada, vindo a colidir contra o muro da Igreja Adventista. Imagens que circulam nas redes sociais, mostram que, naquele local, os criminosos desceram do veículo e deram outros tiros a curta distância em Alex. Logo na sequência, os bandidos fugiram, sem deixar pistas. As imagens que circulam nas redes mostram o HB20 em fuga.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram o local da ocorrência até a chegada da Polícia Científica. Os peritos analisaram, primeiramente, a parte externa do veículo, que estava crivado de balas. Em seguida, os peritos analisaram o corpo de Alex. O homem apresentava diversas perfurações pelo corpo. Na região do pescoço e do ombro, o tamanho dos ferimentos apontavam para o uso de arma de grosso calibre, mas somente as investigações poderão apontar se Alex realmente foi assassinado com tiros de fuzil.

Alex seria empresário, dono de lojas de pisos/lajotas, segundo pessoas que estiveram no local e informaram conhecê-lo. Ele já havia sofrido um atentado no dia 16 de setembro do ano passado. Naquela ocasião, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, onde ficou alguns dias internado.

A motivação para o assassinato dele ainda é desconhecida. A Polícia Civil já deu início às investigações para tentar prender os suspeitos e elucidar o crime. " A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do homicídio. A vítima foi identificada como Alex Palheta da Silva. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime", informou a PC.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.