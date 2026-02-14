Acidente envolvendo três caminhões e carro é registrado na Alça Viária, em Marituba
A colisão ocorreu no KM 1 da PA-483 e resultou apenas em danos materiais
Um acidente envolvendo três caminhões e um carro particular foi registrado na tarde deste sábado (14), no KM 1 da Alça Viária (PA-483), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com informações preliminares, a ocorrência resultou apenas em danos materiais, sem registro de vítimas.
A reportagem entrou em contato com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), que informou que o trecho passa por obras para duplicação da via. Segundo as informações repassadas, o motorista do veículo particular não teria dado preferência e avançado contra os caminhões, provocando a colisão.
Os quatro veículos foram removidos do local e os condutores liberados para registrar boletim de ocorrência, caso desejassem.
A Polícia Civil do Pará foi acionada para se manifestar sobre o caso.
