Mulher condenada por roubar é presa na Alça Viária após condenação definitiva
Polícia Civil identificou mulher que viajava em ônibus de São Félix do Xingu para Belém
Uma mulher condenada por roubo foi presa nesta sexta-feira (30), dentro de um ônibus intermunicipal, pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE/POLINTER). A condenada estava com um mandado de prisão definitiva em aberto, decorrente de condenação transitada em julgado, expedido por crime de roubo.
A prisão ocorreu após diligências investigativas e consulta ao sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), com informações prestadas pela Polícia Federal.
A mulher foi localizada no interior de um ônibus proveniente de São Félix do Xingu com destino a Belém, durante abordagem no posto da Polícia Militar situado na alça viária.
Após a formalização do cumprimento do mandado, a presa foi conduzida à unidade policial para a realização dos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.
