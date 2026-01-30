Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher condenada por roubar é presa na Alça Viária após condenação definitiva

Polícia Civil identificou mulher que viajava em ônibus de São Félix do Xingu para Belém

O Liberal
fonte

Mulher condenada por roubo foi identificada e presa pela Polícia Civil em ônibus para Belém. (Divulgação / Polícia Civil)

Uma mulher condenada por roubo foi presa nesta sexta-feira (30), dentro de um ônibus intermunicipal, pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE/POLINTER). A condenada estava com um mandado de prisão definitiva em aberto, decorrente de condenação transitada em julgado, expedido por crime de roubo.  

A prisão ocorreu após diligências investigativas e consulta ao sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), com informações prestadas pela Polícia Federal.

A mulher foi localizada no interior de um ônibus proveniente de São Félix do Xingu com destino a Belém, durante abordagem no posto da Polícia Militar situado na alça viária.

Após a formalização do cumprimento do mandado, a presa foi conduzida à unidade policial para a realização dos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

foragida presa

presa por roubo

mulher presa por roubo

presa em ônibus intermunicipal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a tiros em Icoaraci; facção rival é suspeita de execução

O crime ocorreu na passagem Nossa Senhora da Conceição, próximo à rodovia Augusto Montenegro

30.01.26 22h14

POLÍCIA

Homem morre baleado durante tentativa de assalto no bairro da Marambaia

O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (30), na rua Santarém. O homem ainda não foi identificado

30.01.26 19h12

POLÍCIA

Mulher condenada por roubar é presa na Alça Viária após condenação definitiva

Polícia Civil identificou mulher que viajava em ônibus de São Félix do Xingu para Belém

30.01.26 17h23

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva em Icoaraci

Polícia Civil prendeu o suspeito na última quinta-feira (29), após denúncia da ex-companheira na delegacia

30.01.26 16h29

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre baleado durante tentativa de assalto no bairro da Marambaia

O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (30), na rua Santarém. O homem ainda não foi identificado

30.01.26 19h12

IMPUNIDADE

Condenado por estupro de vulnerável, ex-deputado Sefer segue em liberdade há 16 anos

"A impunidade transmite às vítimas uma mensagem profunda de abandono", diz Mary Cohen, presidente do Instituto de Direitos Humanos Dom Azcona e Irmã Henriqueta

29.01.26 8h00

ASSALTO

Clientes de estabelecimento são assaltados por dupla de moto em Belém

O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (29) e foi registrado por câmeras de segurança

30.01.26 12h53

POLÍCIA

Mulher condenada por roubar é presa na Alça Viária após condenação definitiva

Polícia Civil identificou mulher que viajava em ônibus de São Félix do Xingu para Belém

30.01.26 17h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda