Polícia

Polícia

Dupla em uma moto mata homem a tiros em Rondon do Pará

Ele estava em um bar quando foi alvejado; chegou a ser socorrido, mas não resistiu

O Liberal
fonte

Baleado, Cleiton ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Um homem foi morto a tiros em Rondon do Pará, no sudeste do estado, na noite de sábado (14). A vítima foi identificada como Cleiton do Rego Nascimento. O homicídio ocorreu por volta das 20 horas, na rua Bahia, no centro da cidade.

Ainda segundo o portal Correio de Carajás, Cleiton estava em um bar e, ao deixar o local, foi surpreendido por dois homens. Os até agora desconhecidos estavam em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Cleiton. Ele chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

VEJA MAIS:

image Homem é morto a tiros ao fazer caminhada em Rondon do Pará
O crime ocorreu na Avenida Marechal Rondon

image Jovem de 19 anos é morto a tiros perto de boate em Rondon do Pará
No momento, as circunstâncias do homicídio são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso

A dupla fugiu, tomando, até agora, rumo desconhecido. Até o momento, são desconhecidas a autoria e a motivação do crime. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

 

dupla em uma moto mata homem a tiros em rondon do pará

jornal amazônia
Polícia
