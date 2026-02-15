dupla em uma moto mata homem a tiros em rondon do pará

Um homem foi morto a tiros em Rondon do Pará, no sudeste do estado, na noite de sábado (14). A vítima foi identificada como Cleiton do Rego Nascimento. O homicídio ocorreu por volta das 20 horas, na rua Bahia, no centro da cidade.

Ainda segundo o portal Correio de Carajás, Cleiton estava em um bar e, ao deixar o local, foi surpreendido por dois homens. Os até agora desconhecidos estavam em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Cleiton. Ele chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

A dupla fugiu, tomando, até agora, rumo desconhecido. Até o momento, são desconhecidas a autoria e a motivação do crime. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.