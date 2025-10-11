Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Jovem de 19 anos é morto a tiros perto de boate em Rondon do Pará

No momento, as circunstâncias do homicídio são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do homicídio. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Geneilson Teodoro Sousa, de 19 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (11/10) em Rondon do Pará, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 5h, nas proximidades de uma boate localizada no bairro Jaderlândia. No momento, as circunstâncias do homicídio são desconhecidas. Ninguém foi preso.

Conforme o portal Correio de Carajás, o jovem foi atingido por três disparos, sendo um nas costas, um no antebraço e outro que atingiu de raspão a cabeça. Ainda não se sabe a identidade do autor do crime, assim como a motivação.

Equipes da Delegacia de Polícia Civil de Rondon estiveram no local logo após serem acionadas e iniciaram os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

 

