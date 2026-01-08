Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Agentes da Base Candiru apreendem 108 kg de pescado ilegal em Óbidos

A apreensão ocorreu após identificação e fiscalização de embarcação na malha fluvial do Baixo Amazonas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais transportando um isopor que continha o pescado ilegal. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Agentes da Base Integrada Fluvial Candiru apreenderam na última terça-feira (6/10) 108 quilos de peixe do tipo pirarucu, que se encontra no período do defeso. A apreensão ocorreu no município de Óbidos, região oeste do Pará, após fiscalização em uma embarcação que se deslocava de Manaus, no Amazonas, com destino a Belém.

Após procedimentos de rotina, o produto foi encaminhado para as equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos e da Polícia Civil. A apreensão reitera o trabalho de fiscalização da malha fluvial localizada no Baixo Amazonas, conforme explicou o titular da Segup, Ualame Machado.

"Todas as ações são coordenadas para que as fiscalizações na malha fluvial aconteçam de forma diária e, com isso, conseguimos identificar esse tipo de carga ilícita e assim combatemos não apenas os crimes violentos, o tráfico de drogas, mas também os crimes ambientais", detalhou.

No ano de 2025, foram apreendidas ao todo cerca de 14,5 toneladas de pescado ilegais em ações de fiscalizações das Bases Integradas Fluviais, reflexo do trabalho diário de monitoramento de ações suspeitas nos rios do Pará.

 

Palavras-chave

polícia

agentes da base candiru

apreendem

108 kg de pescado ilegal

óbidos
