Colisão entre carro e carreta termina com três indígenas mortos no sudeste do Pará

Até agora, as circunstâncias da batida, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (23/2), são desconhecidas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os automóveis envolvidos na batida. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Três indígenas, que ainda não tiveram a identidade confirmada, morreram em um sinistro de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (23/2) na PA-150, na altura do KM 100, entre Goianésia do Pará e Jacundá, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o sinistro envolveu um carro, onde as vítimas estavam, e uma carreta. Até agora, as circunstâncias da batida são desconhecidas.

O caso aconteceu por volta das 10h30. Com o impacto entre os automóveis, o carro foi completamente destruído. Segundo as autoridades, pelo menos quatro pessoas estavam no carro. Três delas morreram e a outra foi socorrida em estado grave para um hospital, cujo estado de saúde não foi comunicado.

Conforme o portal Correio de Carajás, as vítimas são indígenas da aldeia Krijamreti, localizada no Território Indígena Mãe Maria, no município de Bom Jesus do Tocantins. A Polícia Militar foi acionada ao caso e se deslocou ao local. Os agentes isolaram o local e comunicaram à Polícia Civil sobre o ocorrido, para a realização da investigação do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o sinistro. Em nota, a instituição disse que uma equipe da Delegacia de Jacundá foi encaminhada ao local para o levantamento preliminar de informações. A Polícia Civil afirmou que um boletim de ocorrência foi registrado e perícias solicitadas.

Rota do Pará

Rota do Pará, concessionária responsável pela operação e manutenção da PA-150 e de outras rodovias estaduais, informou que foi acionada na manhã desta segunda (23/2) para atender à ocorrência.

“O sinistro envolveu uma carreta e um veículo de passeio, com 3 vítimas fatais e uma pessoa resgatada com vida e encaminhada por unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para unidade de saúde mais próxima. As equipes da Rota do Pará permanecem no local aguardando para a retirada das demais vítimas pelos órgãos competentes”, comunicou.

A Rota do Pará lamentou o ocorrido, presta solidariedade às famílias e reforçou que tem atuado “de forma constante nas rodovias sob sua concessão, com serviços de recuperação e conservação das vias, com o objetivo de reduzir acidentes e promover melhorias na segurança viária”.

polícia

colisão entre carro e carreta

termina com três mortes

sudeste do pará
