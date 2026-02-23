Capa Jornal Amazônia
Homem é preso suspeito de cortar os dedos da ex-companheira em Marabá

Segundo o relato prestado à guarnição, o suspeito estaria embriagado no momento da agressão

O Liberal

Uma mulher foi vítima de agressão na noite deste domingo (22), por volta das 21h45, na travessa Manaus, bairro Bom Planalto, no núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste paraense.

De acordo com informações do 23º Batalhão da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no endereço informado. No local, a vítima relatou que seu ex-companheiro, identificado como Wriel dos Santos, teria cortado seus dedos durante uma discussão.

Segundo o relato prestado à guarnição, o suspeito estaria embriagado no momento da agressão. Após o ataque, ele fugiu do local, mas foi localizado pelos policiais na esquina da rua.

Wriel foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. A reportagem também não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que "o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Marabá, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica".

Homem é preso suspeito de cortar os dedos da ex-companheira em Marabá
Polícia
