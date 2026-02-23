Homem desaparece no rio Xingu após pular de embarcação em Porto de Moz

Um homem identificado apenas como Benedito desapareceu na tarde de domingo (22/2) após pular de uma embarcação no rio Xingu, em Porto de Moz, no sudoeste do Pará. Até o momento, ele não foi localizado.

Conforme o portal A Voz do Xingu, a Polícia Militar informou ter sido acionada por volta das 15h30 por moradores para verificar uma ocorrência na praia da Chácara, em um ponto conhecido como “Boca da Vala”. Conforme os relatos, o homem teria pulado de uma embarcação e desaparecido nas águas do rio.

A polícia encontrou o proprietário do barco, que tinha Vitória do Xingu, no sudoeste do estado, como destino final. Ele foi até a delegacia para prestar esclarecimentos. Ainda segundo A Voz do Xingu, o comandante da embarcação também afirmou que o passageiro pulou no rio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o episódio e aguarda retorno.