Suspeito de furto de lancha morre ao trocar tiros com a PM em Gurupá

Uma intervenção policial terminou com a morte de um suspeito na noite de domingo (22), na zona rural de Gurupá, no Marajó. Tudo ocorreu no Rio Amazonas, após uma ação da Polícia Militar para recuperar uma embarcação furtada.

De acordo com a PM, o caso teve início após o proprietário de uma lancha (voadeira) com motor de 90hp relatar que a embarcação havia sido furtada do trapiche do Posto Amazonas entre a noite de quinta-feira (19) e a madrugada de sexta-feira (20). O furto foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, e imagens de monitoramento mostraram o momento em que a lancha foi levada por volta das 3h45.

Na noite de domingo, por volta das 19h30, o proprietário informou à polícia que a lancha teria sido avistada e estaria sendo utilizada por suspeitos no Rio Amazonas. Segundo a denúncia, a embarcação já apresentava alterações para dificultar a identificação e o grupo possivelmente pretendia cometer novos furtos ou roubos de embarcações na região. Havia também a informação de que os ocupantes estariam armados.

Após autorização do comando do 9º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição seguiu em diligência e localizou a embarcação. Conforme o relato da equipe da PM, foi dada ordem de abordagem, mas os suspeitos reagiram, dando início a um confronto armado. Durante a fuga, também ocorreu uma perseguição fluvial ao longo do rio, com intensa troca de tiros.

Durante a ação, alguns ocupantes foram atingidos e outros pularam no rio. Não foi possível precisar quantos fugiram ou ficaram feridos. Um dos suspeitos, baleado, foi encontrado no porão da lancha. Na ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, 18 munições intactas e seis deflagradas. Também foram recolhidos dois celulares e uma carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais e cartões bancários.

A embarcação furtada foi recuperada e a equipe retornou a Gurupá para prestar socorro ao suspeito ferido, que foi encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi comunicado à Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da ocorrência e adotar as medidas legais cabíveis.