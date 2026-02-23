Capa Jornal Amazônia
Polícia

Suspeita de esfaquear marido é presa e crianças são resgatadas em situação precária em Itaituba

O caso foi registrado na noite de domingo (22)

O Liberal
fonte

Suspeita de esfaquear marido é presa e crianças são resgatadas em situação precária em Itaituba. (Foto: Polícia Militar)

Uma mulher foi detida em Itaituba, no sudoeste do Pará, suspeita de atacar o companheiro com golpes de faca. O caso foi registrado na noite de domingo (22). Durante a ocorrência, a Polícia Militar encontrou três crianças sozinhas no imóvel do casal, em condições consideradas inadequadas para moradia. 

Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi apresentada pela PM na Seccional de Itaituba, onde segue à disposição da Justiça. "O caso é investigado sob sigilo", afirmou.

Segundo informações repassadas pela PM, as equipes foram acionadas para verificar uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que no imóvel estavam apenas três crianças, de 9, 4 e 2 anos, desacompanhadas. Pouco depois, receberam a informação de que o homem ferido havia procurado ajuda em uma igreja próxima.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e realizou o encaminhamento da vítima ao Hospital Regional do Tapajós, onde ele recebeu atendimento médico. O estado de saúde não foi detalhado.

Ainda conforme as informações policiais, a suspeita não estava na residência quando as equipes chegaram, mas foi localizada posteriormente escondida no quintal de uma casa vizinha. Ela foi presa e conduzida à delegacia, junto com a faca de cozinha apontada como instrumento da agressão.

Durante a ocorrência, o Conselho Tutelar foi acionado após a constatação de que as três crianças viviam em ambiente insalubre, com riscos à integridade física e emocional. Após avaliação, foi determinado o acolhimento institucional provisório em abrigo municipal. 

 

Palavras-chave

maus-tratos de crianças

homem esfaqueado
Polícia
