Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Droga é apreendida dentro de aparelhos elétricos em embarcação com destino a Belém

A apreensão ocorreu em Óbidos e a embarcação havia saído de Manaus; as substâncias estavam em um ar-condicionado e em um forno elétrico

O Liberal
fonte

Os aparelhos estavam no setor de encomendas de uma embarcação. (Divulgação/Agência Pará)

No domingo (22), agentes da Base Integrada Fluvial Candiru, em Óbidos, município do oeste paraense, apreenderam 4,5 quilos de entorpecentes, escondidos em um ar-condicionado e em um forno elétrico, que estavam no setor de encomendas de uma embarcação, cujo destino era Belém. A embarcação “Ana Karoline VII” havia saído de Manaus, capital do Amazonas

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina da equipe operacional da Base Candiru, composta por militares do Grupamento Fluvial (GFlu), das polícias Militar e Civil, e do Corpo de Bombeiros Militar. Com o apoio do cão farejador “Isis”, foram encontrados quatro tabletes escondidos em um forno elétrico e um aparelho de ar-condicionado.

Os tabletes estavam com substância análoga à maconha, do tipo skunk. As informações de origem e destino foram coletadas e o material apreendido foi apresentado à autoridade competente, que compõe a equipe na Base Candiru.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Ed-Lin Anselmo, a apreensão reforça a importância estratégica das bases fluviais no combate ao narcotráfico.

“Nossas bases fluviais são fundamentais para monitorar e controlar as rotas de tráfico de drogas que utilizam os rios da região para transportar substâncias ilícitas. A localização estratégica dessas bases permite que nossas equipes interceptem e apreendam cargas de drogas antes que cheguem aos mercados consumidores. Essa apreensão é resultado direto do trabalho conjunto das nossas equipes de inteligência e operações, e demonstra a eficácia das nossas estratégias de combate ao narcotráfico”, afirmou o titular da Segup.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

óbidos

muaná
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Colisão entre carro e carreta termina com três mortes no sudeste do Pará

Até agora, as circunstâncias da batida, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (23/2), são desconhecidas

23.02.26 13h56

FURTO

Câmera registra furto de carro durante a madrugada no bairro da Pedreira, em Belém

Um suspeito teria utilizado uma chave mestra para entrar no veículo

23.02.26 13h44

POLÍCIA

Homem é preso por agredir e ameaçar a filha e a companheira no Marajó

O suspeito, que está à disposição da Justiça, responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica

23.02.26 13h38

ACIDENTE COM MORTE

Casal morre em colisão entre motocicleta e carreta no município de Trairão

O acidente foi registrado na noite de domingo (22)

23.02.26 12h26

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado enterrado em área de mata de Canaã dos Carajás

O corpo de Ricardo Barreto Alves foi encontrado na tarde do domingo (22)

23.02.26 9h03

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de furto de lancha morre ao trocar tiros com a PM em Gurupá

O caso foi registrado na noite de domingo (22)

23.02.26 10h08

HOMICÍDIO

Dono de distribuidora é morto a tiros em Rurópolis

O crime ocorreu na noite de domingo (22)

23.02.26 9h30

HOMICÍDIO

Ex-presidiário morre após ser baleado dentro de carro de passeio em Altamira

O crime ocorreu na noite de domingo (22)

23.02.26 10h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda