Droga é apreendida dentro de aparelhos elétricos em embarcação com destino a Belém

No domingo (22), agentes da Base Integrada Fluvial Candiru, em Óbidos, município do oeste paraense, apreenderam 4,5 quilos de entorpecentes, escondidos em um ar-condicionado e em um forno elétrico, que estavam no setor de encomendas de uma embarcação, cujo destino era Belém. A embarcação “Ana Karoline VII” havia saído de Manaus, capital do Amazonas

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina da equipe operacional da Base Candiru, composta por militares do Grupamento Fluvial (GFlu), das polícias Militar e Civil, e do Corpo de Bombeiros Militar. Com o apoio do cão farejador “Isis”, foram encontrados quatro tabletes escondidos em um forno elétrico e um aparelho de ar-condicionado.

Os tabletes estavam com substância análoga à maconha, do tipo skunk. As informações de origem e destino foram coletadas e o material apreendido foi apresentado à autoridade competente, que compõe a equipe na Base Candiru.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Ed-Lin Anselmo, a apreensão reforça a importância estratégica das bases fluviais no combate ao narcotráfico.

“Nossas bases fluviais são fundamentais para monitorar e controlar as rotas de tráfico de drogas que utilizam os rios da região para transportar substâncias ilícitas. A localização estratégica dessas bases permite que nossas equipes interceptem e apreendam cargas de drogas antes que cheguem aos mercados consumidores. Essa apreensão é resultado direto do trabalho conjunto das nossas equipes de inteligência e operações, e demonstra a eficácia das nossas estratégias de combate ao narcotráfico”, afirmou o titular da Segup.