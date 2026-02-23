Rabo de porco é confundido com pênis e chama atenção de moradores em distrito de Tomé-Açu

Uma situação curiosa mobilizou moradores do distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, no nordeste do Pará, na manhã desta segunda-feira (23). Um objeto encontrado no meio da rua foi inicialmente confundido com um pênis.

O material, deixado no meio da pista, despertou a curiosidade da população devido ao formato incomum.

A reportagem de O Liberal apurou o caso e confirmou que o objeto não era humano. Tratava-se, na verdade, de um rabo de porco.

Segundo uma fonte ouvida pela reportagem, a hipótese mais provável é de que o item tenha caído de alguém que o transportava, possivelmente de forma acidental.

Apesar da repercussão e do susto inicial, a situação não passou de um equívoco causado pela aparência do material encontrado na via.