Blitz de trânsito recupera moto roubada e prende dupla por tráfico em Belém

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e uma motocicleta roubada foi recuperada durante uma fiscalização de trânsito realizada nesta segunda-feira (23/2), na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

A ação integrada envolveu equipes da Guarda Municipal de Belém (GMB), da Polícia Militar (PMPA) e de agentes de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). Após revista pessoal, os agentes encontraram porções de maconha e óxido (substância conhecida como “oxi”) com os suspeitos.

Após consultarem o sistema, os policiais constataram que a motocicleta utilizada pela dupla havia sido roubada no último sábado (21/2).

O secretário da Segbel, Luciano de Oliveira, ressaltou a importância das blitze como ferramenta estratégica de inteligência. “Muitos enxergam a fiscalização apenas sob o aspecto do trânsito, mas ela é, acima de tudo, uma barreira contra o crime. Uma blitz retira de circulação veículos usados em assaltos, recupera bens do cidadão e desarticula o tráfico local. É a presença do Estado garantindo o direito de ir e vir com segurança“, afirmou o secretário.

Para Guilherme de Souza, proprietário da motocicleta, que compareceu à delegacia para iniciar o processo de restituição do bem, a ação foi um divisor de águas.

“Eu já tinha dado como perdida. Quando recebi a ligação dizendo que tinham recuperado em uma blitz, foi um alívio enorme. A gente entende que a fiscalização é necessária quando se vê o resultado prático de um bem recuperado“, desabafou o proprietário.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Seccional da Marambaia. Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo roubado. O material entorpecente foi encaminhado para perícia técnica, e a motocicleta será entregue ao dono após os trâmites legais.