Câmera registra furto de carro durante a madrugada no bairro da Pedreira, em Belém
Um suspeito teria utilizado uma chave mestra para entrar no veículo
Um carro de passeio foi furtado na Avenida Marquês de Herval, entre as travessas Perebebuí e Alferes Costa, no bairro da Pedreira, em Belém. O crime ocorreu na madrugada de domingo (22) e só foi percebido pela vítima por volta das 9h, quando a família acordou e notou que o veículo havia desaparecido da frente da residência.
Segundo o proprietário, João da Mata Alves, o furto ocorreu por volta de 1h14. Câmeras de segurança de um prédio em frente ao imóvel registraram a ação criminosa. O furto foi registrado na delegacia da Polícia Civil e as imagens devem auxiliar na identificação do suspeito.
A gravação mostra quando o suspeito caminha pela via e para ao lado do veículo. Em poucos segundos, ele abre a porta do carro, entra e foge levando o automóvel. De acordo com a vítima, esta não é a primeira vez que o veículo é levado pelo mesmo suspeito.
“Esse mesmo homem já furtou o meu carro antes. Há cerca de um ano que isso aconteceu pela primeira vez. Ele utilizou uma chave adulterada. Na primeira vez, o automóvel foi abandonado na Rua Nova após ser utilizado em outros crimes”, contou a vítima.
Ainda conforme o relato, o suspeito seria conhecido na região por praticar furtos de carros e motocicletas. A vítima relatou que, ao entrar em contato com autoridades policiais, teria sido informada de que o principal suspeito tem um mandado de prisão em aberto e está sendo procurado. A suspeita é de que o homem atue sozinho.
Moradores afirmam que casos de furtos de veículos têm sido recorrentes na área da Pedreira, o que tem aumentado a preocupação com a segurança. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil, que trabalha para localizar o veículo e identificar o responsável pelo crime.
