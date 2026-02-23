Câmera registra furto de carro durante a madrugada no bairro da Pedreira, em Belém

Um carro de passeio foi furtado na Avenida Marquês de Herval, entre as travessas Perebebuí e Alferes Costa, no bairro da Pedreira, em Belém. O crime ocorreu na madrugada de domingo (22) e só foi percebido pela vítima por volta das 9h, quando a família acordou e notou que o veículo havia desaparecido da frente da residência.

Segundo o proprietário, João da Mata Alves, o furto ocorreu por volta de 1h14. Câmeras de segurança de um prédio em frente ao imóvel registraram a ação criminosa. O furto foi registrado na delegacia da Polícia Civil e as imagens devem auxiliar na identificação do suspeito.

Imagem do carro que foi furtado no bairro da Pedreira, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

A gravação mostra quando o suspeito caminha pela via e para ao lado do veículo. Em poucos segundos, ele abre a porta do carro, entra e foge levando o automóvel. De acordo com a vítima, esta não é a primeira vez que o veículo é levado pelo mesmo suspeito.

“Esse mesmo homem já furtou o meu carro antes. Há cerca de um ano que isso aconteceu pela primeira vez. Ele utilizou uma chave adulterada. Na primeira vez, o automóvel foi abandonado na Rua Nova após ser utilizado em outros crimes”, contou a vítima.

Ainda conforme o relato, o suspeito seria conhecido na região por praticar furtos de carros e motocicletas. A vítima relatou que, ao entrar em contato com autoridades policiais, teria sido informada de que o principal suspeito tem um mandado de prisão em aberto e está sendo procurado. A suspeita é de que o homem atue sozinho.

Moradores afirmam que casos de furtos de veículos têm sido recorrentes na área da Pedreira, o que tem aumentado a preocupação com a segurança. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil, que trabalha para localizar o veículo e identificar o responsável pelo crime.