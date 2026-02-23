Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é preso por agredir e ameaçar a filha e a companheira no Marajó

O suspeito, que está à disposição da Justiça, responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica

O Liberal

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante no último sábado (21/2) suspeito de agredir e ameaçar a própria filha e a companheira em Oeiras do Pará, na Região de Integração do Marajó. As circunstâncias do crime não foram divulgadas pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão do investigado foi realizada por uma guarnição da PM, que interveio na situação de crise e conteve o suspeito. Após a captura, a PC prestou apoio operacional e investigativo.

Os policiais civis realizaram o levantamento de campo, diligenciando ativamente na identificação e arrecadação de testemunhas essenciais para a elucidação dos fatos. O homem foi detido e conduzido à unidade policial para a realização dos procedimentos cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

Punição

A pena para o delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica é de dois a cinco anos de reclusão. Já a punição para o crime de ameaça é de até seis meses ou multa, podendo dobrar se praticada também no contexto de violência doméstica.

Palavras-chave

polícia

homem é preso

agredir e ameaçar

filha

companheira

marajó

oeiras do pará
Polícia
